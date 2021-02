Il se sait en position de force. Désiré par de nombreux gros clubs en Europe, Erling Haaland compte bien en profiter pour remplir comme il se doit son compte en banque. Et selon le Daily Star , l'attaquant norvégien voudrait obtenir avec son futur club un contrat de cinq ans avec 90 millions d'euros à la clef, soit 18 millions par saison. Le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore les deux clubs de Manchester - City et United - sont sur les rangs.

D'après le Mundo Deportivo, le FC Barcelone a ciblé plusieurs noms pour renforcer la pointe de son attaque. Et non des moindres. Si Erling Haaland semble être une piste impossible au vu des finances catalanes, les Blaugrana, dans l'attente de la décision de Lionel Messi, auraient Romelu Lukaku (Inter), Lautaro Martinez (Inter), Memphis Depay (Lyon) et Sergio Aguero (Man. City) sur leur short-list. Certains semblent cependant plus abordables que d'autres…