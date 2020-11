Visiblement, on se prépare pour l’après Agüero du côté des Citizens . Malgré des performances toujours brillantes, "le Kun" ne sera pas éternel du côté de l’Etihad et ses récentes blessures posent question chez les dirigeants mancuniens. Ainsi, 90min explique ce lundi que le club skyblue aurait fait de l’arrivée d’un nouvel avant-centre, sa priorité pour le mercato estival 2021. Et deux noms semblent sortir du lot : Erling Haaland et Lautaro Martinez.

Auteur d’un début de saison tonitruant dans le Nord (quatre buts et quatre passes décisives en dix matches), Jonathan Bamba est l’un des hommes forts de ce début de saison à Lille. Des performances qui ont d’ailleurs tapé dans l'œil de nombreuses écuries un peu partout en Europe, notamment le FC Séville. Estadio Deportivo révèle ce lundi que Monchi, le directeur sportif du club sévillan, serait très intéressé par le profil de l’ancien Stéphanois. Le quotidien andalou précise même que le dirigeant avait essayé de faire venir le joueur de 23 ans dans le sud de l’Espagne cet été. Sans succès, notamment à cause des problèmes financiers liés à la pandémie.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 buts, Boulaye Dia ne sera visiblement pas retenu par le Stade de Reims. Dans une interview accordée à L’Union, le président Caillot s’est exprimé sur l’avenir de son attaquant. “Il aurait pu partir cet été car il disposait d'un bon de sortie. Que Boulaye ne soit pas parti ne peut pas être considéré comme un échec. On en a discuté encore récemment avec son agent. Il n'est pas parti parce qu'il n'a pas eu le projet qu'il souhaitait et la proposition désirée. Boulaye Dia a refusé deux offres : le Lokomotiv Moscou et le Hellas Vérone.” Avant de conclure sur un éventuel départ dès cet hiver. “S'il reste, j'en serais ravi, s'il a une proposition qui lui convient et nous aussi, je ne pourrais pas m'y opposer, car j'ai donné ma parole…”