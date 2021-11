Le PSG veut prolonger Marquinhos

Lié au PSG jusqu'en juin 2024, Marquinhos (27 ans) aurait été sondé par l'actuel leader de L1 pour prolonger son contrat, selon les informations de RMC Sport. Malgré une approche de Chelsea l'été dernier, le Brésilien est resté dans le club qu'il a rejoint en 2013. "Je veux rester ici le plus longtemps possible. Je suis content, ma famille aussi. Mes enfants sont nés ici. Entre Paris et moi, il y a un grand lien pour la vie", déclarait notamment l'ex-joueur de l'AS Rome à beIN Sports en décembre 2020.

Notre avis : Sauf retournement de situation, il n'y a aucune raison pour que l'histoire entre Marquinhos et le PSG ne s'étire pas encore un peu plus dans le temps.

Manchester United cible Haaland

The Sun, le club souhaiterait recruter cet hiver. Parmi les joueurs ciblées, les Red Devils penseraient à Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund. Denis Zakaria (Mönchengladbach), Ronald Araujo (FC Barcelone) et Dusan Vlahovic (Fiorentina) seraient également dans les petits papiers des Red Devils. En engageant Ralf Rangnick sur son banc , Manchester United veut partir sur une nouvelle dynamique. D'après, le club souhaiterait recruter cet hiver. Parmi les joueurs ciblées, les Red Devils penseraient à Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund. Denis Zakaria (Mönchengladbach), Ronald Araujo (FC Barcelone) et Dusan Vlahovic (Fiorentina) seraient également dans les petits papiers des Red Devils.

Notre avis : Sauf offre XXL, le Borussia Dortmund ne devrait pas libérer Erling Haaland cet hiver.

Martial visé par le FC Barcelone

El Mundo Deportivo, le FC Barcelone ciblerait Anthony Martial, actuellement sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2024. Le quotidien espagnol précise que les Blaugrana étudieraient cette piste pour le mercato hivernal. Alors que Selon les informations d', le FC Barcelone ciblerait Anthony Martial, actuellement sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2024. Le quotidien espagnol précise que les Blaugrana étudieraient cette piste pour le mercato hivernal. Alors que Sergio Agüero pourrait être contraint de mettre un terme à sa carrière , le club catalan cherche à se renforcer sur le plan offensif.

Notre avis : Hormis un éventuel prêt, Anthony Martial n'a aucune chance d'être acheté par le FC Barcelone cet hiver.

Dembélé n'aurait pas l'intention de prolonger avec les Blaugrana

Depuis plusieurs semaines, la direction du FC Barcelone et Xavi tentent le tout pour le tout afin de prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé. Libre en juin 2022, l'ancien Rennais n'aurait cependant pas l'intention de rempiler, d'après les informations du quotidien Sport. Ce dernier précise qu'un club, dont l'identité n'a pas filtré, lui proposerait une prime de 20 millions d'euros à la signature (ndlr : en qualité de joueur libre).

Notre avis : Le récent contrat proposé, selon son temps de jeu, n'a semble-t-il pas été concluant.

Ousmane Dembélé (Barcelona) Crédit: Getty Images

Sampaoli se confie sur la situation de Kamara

En fin de contrat en juin 2022 avec l'OM, Boubacar Kamara sera libre de s'engager dans le club de son choix dès le 1er janvier s'il ne prolonge pas d'ici là. Dimanche soir, le joueur né et formé à Marseille n'a pas joué contre Troyes (1-0). Interrogé sur ce choix, Jorge Sampaoli a expliqué qu'il n'avait aucun lien avec la situation contractuelle du joueur de 22 ans, présent sur la pelouse de Galatasaray (4-2) jeudi dernier. "C’est une décision purement sportive de mon côté qui est liée au besoin de faire tourner après le déplacement en Turquie. Tout ce qui concerne son contrat ne concerne que lui et le club", a lâché l'entraîneur argentin dimanche soir.

Notre avis : Le temps presse fortement désormais pour l'OM dans le dossier Boubacar Kamara.

Fulham pense à Fulgini

Actuellement leader de Championship, Fulham souhaite se renforcer cet hiver. D'après The Sun, le club londonien serait intéressé par Angelo Fulgini, le meneur de jeu d'Angers SCO qui réalise un début de saison 2021-22 abouti, et pourrait proposer une offre de 21 millions d'euros.

Notre avis : Si ce prix est confirmé, le SCO ne devrait pas résister très longtemps.

Angelo Fulgini (Angers) buteur face à Gianluigi Donarumma (PSG) Crédit: Getty Images

