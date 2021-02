Tolisso out, Pogba touché, Camavinga et Aouar décevants : le milieu des Bleus, péril en la demeure ?

Une nouvelle fois décevant en championnat cette saison, Arsenal devrait connaître une intersaison animée. Peu épargné par la crise, le club londonien devrait faire remodeler en profondeur son effectif cet été pour alléger sa masse salariale. Et amorcer un nouveau cycle. The Sun révèle que quatre joueurs auraient d'ores et déjà été mis sur la liste des transferts. Le tabloid anglais avance que David Luiz, Alexandre Lacazette, Lucas Torreira et Mattéo Guendouzi seraient invités à trouver un nouveau club.