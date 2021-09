Hakimi n'écarte pas un éventuel retour au Real Madrid

J'y suis resté plus de douze ans, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce club. Pour le moment, je n'ai pas eu l'occasion d'y triompher, on ne sait jamais de quoi le futur sera fait. Mais aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est Paris", a souligné l'ancien joueur de Dortmund. Dans un entretien à paraître samedi dans L'Equipe Magazine , Achraf Hakimi, la nouvelle recrue du PSG, n'a pas écarté un éventuel retour au Real Madrid, son club formateur, au cours de sa carrière. "", a souligné l'ancien joueur de Dortmund.

Notre avis : Après l'épisode Kylian Mbappé de cet été, pas sûr que le PSG veuille négocier à court terme avec le Real Madrid pour le joueur en forme de ce début de saison.

La Juve sur le point de finaliser le dossier Dybala

Selon les informations de Goal, Paulo Dybala serait sur le point de signer un nouveau "long contrat" avec la Juventus Turin. En fin de bail avec la Vieille Dame en juin 2022, l'attaquant international argentin de 27 ans est en pourparlers avec le club turinois depuis de très nombreux mois.

Notre avis : Après avoir laissé filer Cristiano Ronaldo, la Juventus ne peut pas se permettre de voir partir Paulo Dybala libre dans un an.

Dembélé toujours suivi par Manchester United

A la fin du mercato estival 2020, Manchester United avait tenté de faire venir Ousmane Dembélé, mais sans succès. D'après le média espagnol El Nacional, repris ce vendredi par les tabloïds anglais, les Red Devils sont revenus à la charge pour l'international français. Le club du nord de l'Angleterre aurait même "discuté" avec l'entourage de l'ex-joueur de Dortmund.

Notre avis : La direction du Barça a rencontré Ousmane Dembélé en début de semaine et la tendance serait plutôt de voir l'ancien Rennais prolonger avec les Blaugrana.

Dans l'autre sens, le Barça voudrait récupérer Pogba

Sport, qui verrait d'un bon oeil le fait de le récupérer libre. En fin de contrat avec Manchester United en 2022, Paul Pogba se serait vu proposer une offre XXL de prolongation de la part des Red Devils il y a quelques jours. Cependant, le milieu international français serait suivi par le FC Barcelone, d'après les informations du quotidien espagnol, qui verrait d'un bon oeil le fait de le récupérer libre.

Notre avis : Les exigences de Paul Pogba, et de son agent Mino Raiola, pourraient ne pas être en phase avec les finances actuelles du Barça.

Emerson se justifie sur son prêt à l'OL

Dans un entretien accordé vendredi à La Gazzetta dello Sport, Emerson Palmieri est revenu sur son prêt à Lyon cet été. "J'ai décidé de quitter Chelsea parce qu'il n'y avait pas de place pour moi. Roberto Mancini m'a dit : 'tu as besoin de jouer et tu dois être titulaire. L'OL m'a proposé un projet intéressant et j'ai accepté en deux, trois jours. Je suis vraiment content de mon choix", a indiqué l'arrière gauche, champion d'Europe en juillet dernier avec l'Italie.

Notre avis : Un choix déjà payant puisqu'il enchaîne les matches avec les Gones et a marqué ce mercredi contre Troyes (3-1).

Rüdiger s'exprime sur sa situation

En fin de contrat avec Chelsea à l'issue de la saison, et alors que son nom a été cité du côté du Bayern Munich cette semaine, Antonio Rüdiger est revenu sur sa situation dans un entretien accordé à Sky Deutschland. "Cela va être la décision la plus importante dans ma carrière de joueur professionnel. Je n'ai parlé avec aucun club, à part Chelsea", a souligné le défenseur international allemand.

Notre avis : A Chelsea, Antonio Rüdiger a la confiance de Thomas Tuchel. Ce qui pourrait beaucoup peser dans son choix final.

