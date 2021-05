Le PSG n'oublie pas Donnarumma

Selon les informations du magazine Téléfoot, le PSG serait toujours intéressé par Gianluigi Donnarumma, qui arrive en fin de contrat à l'AC Milan. Mais le club de la capitale n'écarterait pas l'idée de le prêter dans la foulée. La Juventus et le FC Barcelone seraient également sur les rangs.

Notre avis : Difficile d'imaginer Gianluigi Donnarumma s'engager au PSG si c'est pour être prêté juste derrière.

L'Inter réclamerait 80 millions pour Hakimi

Comme l'ont annoncé La Gazzetta dello Sport et L'Equipe ce week-end, les contacts entre l'Inter Milan et le PSG se sont intensifiés ces derniers jours pour un éventuel transfert d'Achraf Hakimi, qui serait enclin à rejoindre le club de la capitale. Si La Gazzetta dello Sport assurait que le champion d'Italie pourrait libérer l'international marocain contre une offre comprise entre 50 et 60 millions d'euros, Le Corriere dello Sport affirme ce lundi que les Nerazzurri en demanderaient désormais 80 millions.

Notre avis : Egalement touché par la crise économique, le PSG ne devrait pas être en mesure de payer cette somme aujourd'hui.

Haaland n'a pas pris de décision sur son avenir

Actuellement en stage avec la sélection norvégienne à Marbella, Erling Haaland s'est exprimé sur son avenir, dans des propos retranscrits lundi par Mundo Deportivo. "Je n'ai pas encore pris de décision concernant mon futur", a déclaré le joueur du Borussia Dortmund, qui figure notamment sur les tablettes du Real Madrid.

Notre avis : Le BvB a multiplié les sorties médiatiques pour dire que le Norvégien allait rester. Rien n'est fait sur ce dossier.

Thiago Silva et Kanté prolongés par Chelsea ?

Arrivé libre l'été dernier en provenance du PSG, Thiago Silva n'avait signé qu'une saison (plus une autre en option) à Chelsea. Auteur d'un exercice 2020-21 abouti, le Brésilien devrait voir son option de prolongation levée par les Blues selon les informations de Fabrizio Romano, le journaliste italien spécialisé du mercato. Ce dernier indique également que N'Golo Kanté, sous contrat jusqu'en juin 2023, devrait prochainement recevoir une offre de prolongation.

Notre avis : Il s'agirait d'une récompense méritée pour les deux joueurs.

Lille vise Mbuku

De retour en Ligue des champions la saison prochaine, le LOSC cherchera à se renforcer cet été. Selon les informations de RMC Sport, le club nordiste cible Nathanaël Mbuku, l'ailier gauche du Stade de Reims, auteur de 4 buts et 2 passes décisives cette saison dans l'élite. Pour son joueur de 19 ans, le 14e de Ligue 1 pourrait demander 15 millions d'euros, bonus et pourcentage à la revente compris.

Notre avis : Il s'agirait d'une bonne affaire pour le LOSC même si le prix peut sembler élevé au regard du marché.

Hazard veut rester au Real

Eden Hazard ne se voit "pas ailleurs qu'au Real Madrid la saison prochaine", a déclaré le joueur belge en conférence de presse, lundi à Tubize (centre), au centre d'entraînement des Diables Rouges pour l'Euro. "Je ne me vois pas ailleurs qu'au Real Madrid. Je me connais, et je sais que si je suis prêt à jouer et complètement fit, je peux faire de grandes choses avec ce club", a-t-il assuré après deux saisons compliquées avec les Merengues et des rumeurs qui évoquent avec insistance un départ de Madrid.

"Premièrement, je suis concentré sur l'Euro mais ensuite je veux faire de grandes choses pour le Real la saison prochaine", a-t-il assuré dans son style habituellement détendu. "Il me reste encore trois ans de contrat au Real, on sait que les deux premières années étaient compliquées, mais je veux continuer à donner le meilleur de moi-même à Madrid", a-t-il martelé à deux reprises. Hazard s'est également dit "très déçu que Zidane parte", après la décision de l'entraîneur français, avec qui il entretenait une relation privilégiée, de quitter la "Maison Blanche" au terme de cette saison. "Il sait toute l'admiration que j'ai eu et que j'ai pour lui. J'ai passé deux belles saisons à ces côtés. Je suis frustré de ne pas avoir pu lui donner plus", a regretté le Wallon.

(Avec AFP)

Notre avis : Hazard croit toujours en ses chances de s'imposer au Real. Mais le club madrilène va-t-il lui accorder une nouvelle chance ?

Incertitude sur l'avenir d'Eriksen à l'Inter Milan

Dans un entretien accordé au média danois TV2, Christian Eriksen a ouvert la porte à un départ de l'Inter Milan cet été. "Le départ d'Antonio Conte a été un choc, a indiqué le milieu scandinave. Mon futur ? Cela dépendra du futur entraîneur." Selon toute vraisemblance, le successeur d'Antonio Conte devrait être Simone Inzaghi.

Notre avis : Christian Eriksen est l'une des plus fortes valeurs marchandes de l'Inter. En cas de belle offre, le Danois ne devrait pas être retenu par le club lombard, en proie à des difficultés financières.

Dortmund annonce un nouveau gardien

Le Borussia Dortmund a engagé pour cinq ans le gardien suisse Gregor Kobel, en provenance de Stuttgart, pour un montant de 15 millions d'euros selon la presse. Kobel n'a pas été retenu dans le groupe de la "Nati" pour l'Euro cet été (11 juin-11 juillet), bien qu'il ait figuré dans une liste préliminaire. Le portier de 23 ans sera le troisième suisse à son poste à Dortmund, aux côtés de ses compatriotes Roman Bürki et Marwin Hitz.

Le directeur sportif de Stuttgart Sven Mislintat a révélé que cette vente était indispensable pour le club souabe, dont les finances ont beaucoup souffert de l'absence de public depuis plus d'un an en Allemagne. "Ce transfert est une situation gagnant-gagnant", a-t-il assuré, "parce que Gregor peut avancer dans sa carrière en rejoignant un club de Ligue des champions, et nous pouvons avancer grâce à ce revenu important en période difficile".

(Avec AFP)

Notre avis : Voilà un deal qui semble convenir à toutes les parties. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

Morata proche d'un nouveau prêt à la Juventus

Selon les informations du quotidien AS, la Juventus serait proche de prolonger d'une saison le prêt d'Alvaro Morata. La Veille Dame, qui aurait reçu le feu vert de Massimiliano Allegri sur ce dossier, s'apprêterait à payer 10 millions d'euros à l'Atletico Madrid, qui est lié avec le joueur jusqu'en juin 2023.

Notre avis : La Juventus a raison de renouveler sa confiance pour un joueur qui a marqué 20 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Alvaro Morata a marqué 20 buts cette saison avec la Juventus. Crédit: Getty Images

Kane à Manchester City et Gabriel Jesus vers Tottenham ?

Il y a deux semaines, Sky Sports a révélé qu'Harry Kane avait fait savoir aux dirigeants de Tottenham qu'il voulait partir cet été. Alors que Manchester United, Chelsea et Manchester City sont sur les rangs, The Daily Star indique que le champion d'Angleterre pourrait proposer un transfert plus Gabriel Jesus en échange.

Notre avis : Gabriel Jesus n'a pas réalisé une saison flamboyante. Pas sûr que les Spurs acceptent ce deal...

