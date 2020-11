Modric le réaffirme : il veut terminer sa carrière au Real

En fin de contrat en juin prochain, Luka Modric a réitéré son intention de poursuivre et terminer sa carrière au Real Madrid. "Je l'ai dit plusieurs fois et je donne toujours la même réponse. Je me sens bien et je veux continuer à Madrid. Je sens que je peux encore aider l'équipe. Je veux terminer ma carrière ici, mais cela dépend de beaucoup de choses. Mais personne ne serait plus heureux que moi si je peux terminer ma carrière ici."

Notre avis : Une nouvelle déclaration d’amour du Ballon d’Or 2018 au club madrilène. Modric a encore de la réserve et peut encore briller avec les Merengue.

Tant qu’il a du jus, Zlatan continuera

C’est avec une métaphore plutôt bien trouvée que Zlatan a évoqué son avenir. Tout juste sacré Ballon d’Or suédois pour la douzième fois de sa carrière, Ibra s’est également confié sur son avenir, dans un entretien pour le quotidien local Aftonbladet. “Je continuerai aussi longtemps que je pourrai jouer et laisser une empreinte comme je le fais aujourd'hui. Comme Mino Raiola le dit : vous pressez l'orange jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dedans. Ensuite, vous la remplacez. J'ai encore du jus.” Et au vu de ses performances, on peut comprendre les envies de l’attaquant de l’AC Milan.

Notre avis : Ibra devrait, sauf surprise, poursuivre l’aventure avec les rossoneri la saison prochaine. Les dirigeants lombards devraient proposer un nouveau bail au Suédois.

Goretzka ouvert à une prolongation…

Arrivé en 2018 en Bavière, Leon Goretzka est en pleine bourre avec le Bayern. Sous contrat jusqu’en 2022, le milieu international allemand (29 sélections, 12 buts) s’est exprimé sur son avenir en conférence de presse et n’a pas caché ses envies de rester. “J'ai encore un contrat d'un an et demi. Jusqu'à présent, aucune discussion n'a eu lieu avec moi. Mais je suis en contact permanent avec Brazzo (Salihamidzic) et Hansi (Flick). S'ils m'approchent rapidement, je ne refuserai certainement pas de leur parler”, a confié l’ancien joueur de Schalke ce mardi. Et ça tombe bien, puisque Bild révèle que les dirigeants du club bavarois devraient prochainement offrir un nouveau bail au milieu de terrain.

Notre avis : Transfiguré depuis le restart, Goretzka est un élément important du collectif de Hansi Flick. Sa possible prolongation est logique.

Rami ouvert à un retour en France

Parti à Boavista cet été, Adil Rami (34 ans) n’exclut pas un retour en Ligue 1 dans les prochains mois. Dans un entretien publié dans GQ, le champion du monde tricolore n’a pas caché son envie de faire une dernière pige en France. “Je suis à Boavista, je vais montrer qui je suis. Si les blessures m’épargnent un peu, je suis capable de faire une ou deux saisons ici puis revenir aider jouer un club français. C’est justement là où je vais montrer que j’ai un mental d’acier et je vais encore choquer pas mal de monde. Je sais que je peux encore aider en Ligue 1. (...) Il y a eu des clubs de Ligue 1, comme Dijon. Mais les gens ont eu peur de mon salaire. C'était compliqué mais je leur avais dit de ne pas s'en faire pour ça, le plus important était pour moi de retrouver les terrains avec un projet qui me correspondait.”

Notre avis : Un retour de l’ancien Marseillais en France n’est clairement pas à exclure, dans un futur plus ou moins proche, surtout si ses performances au Portugal sont bonnes.

Sidibé voudrait retourner en Angleterre

Malgré une saison compliquée du côté d'Everton, Djibril Sidibé souhaiterait retrouver la Premier League. Dans un entretien pour l’Est Eclair, le champion du monde s’est confié sur un éventuel retour outre-Manche. "Ce championnat respire le football, les stades et les fans sont fantastiques. J'ai eu la chance de côtoyer Carlo Ancelotti, une référence mondiale au poste d'entraîneur. Oui, je ne conserverai de mon passage à Everton que de bons souvenirs. J'ai hâte d'ailleurs de retourner en Angleterre, dans un avenir très proche." De retour à Monaco, l’ancien Troyen doit avant tout retrouver des sensations cette saison, avant pourquoi pas un retour en Angleterre.

Notre avis : Depuis le Mondial, Sidibé a connu beaucoup de déceptions. Cette saison, le latéral semble peu à peu retrouver son meilleur niveau. En fin de contrat en 2022, il pourrait voir ses vœux de retour en Premier League exaucés, en cas de belles performances avec l’ASM.

Riqui Puig convoité un peu partout en Europe

Avec un temps de jeu famélique depuis le début de saison (vingt-huit minutes disputées au total), Riqui Puig est l’un des grands perdants de la nomination de Ronald Koeman au FC Barcelone. Si le technicien néerlandais a plusieurs fois répété qu’il comptait sur le jeune Catalan, ce dernier serait tout de même sur le départ cet hiver. Suivi par de nombreux clubs européens, le milieu de terrain de 21 ans serait dans les petits papiers de l’AS Monaco, Leipzig et surtout Leeds. 90min avance même que l’agent du joueur serait en contact avec le club de Marcelo Bielsa pour un prêt en janvier.

Notre avis : Puig avec Bielsa ? En voilà une très belle idée. Monaco et le RB Leipzig sont également de belles opportunités pour le jeune Espagnol, formé à la Masia.

Ibišević licencié, Harit et Bentaleb écartés ; horizon bien sombre à Schalke

Les temps sont décidément bien moroses à Schalke, sur le terrain, comme en coulisses. Bons derniers de Bundesliga avec trois petits points, les Knappen ont annoncé la fin de leur collaboration avec Vedad Ibišević (36 ans). L’international bosnien, débarqué cet été, a été remercié par le club de la Ruhr à la suite d’une altercation avec Naldo, l’entraîneur-adjoint.

Outre l’ancien Parisien, Schalke a annoncé la mise à l’écart de Amine Harit et Nabil Bentaleb. Une décision qui intervient quelques jours après le coup de sang de Benjamin Stambouli, qui a quitté le stade à la mi-temps du match face à Wolfsburg le week-end dernier.

Notre avis : C’est la débandade à Schalke, et c’est peu dire. En proie à de grosses difficultés financières, le club ne parvient pas à se redresser sur le terrain. Les prochaines semaines et le mercato à venir seront décisifs pour l’avenir du club.

Arsenal intéressé par Sander Berge

Courtisé par les Gunners en janvier dernier, Sander Berge (22 ans) avait finalement privilégié le projet de Sheffield United. Cependant, le milieu scandinavepourrait prochainement voir le club londonien revenir à la charge cet hiver. Le média norvégien VG affirme que les pensionnaires de l’Emirates ne lâcheraient pas l’ancien joueur de Genk, apparu à neuf reprises en Premier League cette saison (un but et une passe décisive).

Notre avis : L’une des rares satisfactions de Sheffield cette saison. Berge a un gros potentiel et un profil qui a de quoi séduire Mikel Arteta.

Sander Berge, Norway Crédit: Getty Images

Stuttgart prolonge son buteur

Bonne nouvelle pour le promu. Ce mercredi, le VfB Stuttgart a annoncé la prolongation de son attaquant Nicolás González. Arrivé en 2018 chez le champion d’Allemagne 2007, l’international argentin (5 sélections, 2 buts) a signé un nouveau bail jusqu’en 2024 avec le club allemand. Cette saison, le natif d’Escobar a déjà inscrit trois buts en cinq matches de Bundesliga et poursuit sur sa lancée de la saison dernière où il avait inscrit 14 buts en 27 matches de 2.Bundesliga (D2 allemande).

Notre avis : Très bonne nouvelle pour les Schwaben, belle surprise de ce début de saison outre-Rhin. González a encore une belle marge de progression.

Maicon vers un retour en Italie

Exilé au Brésil depuis 2017, le défenseur international auriverde Maicon pourrait faire son grand retour en Europe. A 39 ans, l’ancien latéral de l’AS Monaco et de l’Inter Milan serait en discussions avancées avec Sona, pensionnaire de Serie D (quatrième division italienne), comme le rapporte le quotidien Padova Sport.

Notre avis : Ca ressemble à une ultime pige pour le latéral.

Maicon - Inter-Barcellona 2010 Crédit: Getty Images

Jay Rodriguez et Matěj Vydra prolongent à Burnley

Pire attaque de Premier League avec quatre petits buts inscrits en huit matches, Burnley a annoncé les prolongations de deux de ses avant-centres ce mercredi. Débarqués respectivement en 2019 et en 2018 chez les Clarets, Jay Rodriguez (31 ans) et Matěj Vydra (28 ans) ont tous les deux prolongé leur bail jusqu’en juin 2022. Si l’attaquant anglais n’a pas encore inscrit le moindre but cette saison, le Tchèque a lui été buteur à deux reprises, en Carabao Cup.

Notre avis : Des prolongations certes, mais il en faudra plus aux pensionnaires de Turf Moor. Burnley est en grosses difficultés cette saison et devra à tout prix aller chercher un buteur confirmé cet hiver....

