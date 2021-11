Ibrahimovic veut poursuivre l'aventure avec l'AC Milan

A 40 ans, Zlatan Ibrahimovic reste un joueur irremplaçable. Outre sa présence qui a un effet non-négligable sur les performances du deuxième de Serie A (à égalité avec Naples), le Suédois continue de trouver le chemin des filets (trois buts depuis le début de la saison). Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club lombard, l'ancien Parisien aurait fait part à ses dirigeants de son intention de repousser encore un peu plus la date de sa retraite sportive.

Notre avis : Zlatan Ibrahimovic est toujours aussi important dans l'effectif de l'AC Milan. Il n'y a donc pas de raison pour lui de vouloir raccrocher. Même à 40 ans.

... qui discute pour prolonger Romagnoli

Selon les informations de Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato, l'AC Milan discute avec Alessio Romagnoli, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2022, pour prolonger son bail. Le défenseur international italien de 26 ans joue pour le club lombard depuis l'été 2015.

Notre avis : Après la prolongation de contrat de Simon Kjaer en octobre, l'AC Milan mise sur ses défenseurs pour tenter de maintenir ses performances actuelles.

Vers un nouveau contrat pour Théo Hernandez ?

Lié à l'AC Milan jusqu'en juin 2024, Théo Hernandez pourrait prolonger son contrat d'après La Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien souligne que le joueur de 24 ans pourrait même revaloriser son salaire. Depuis septembre dernier, le frère de Lucas est devenu international français et a notamment marqué face à la Belgique (3-2) en demi-finales de Ligue des Nations.

Notre avis : Au regard de la dynamique de Théo Hernandez, l'AC Milan a raison de vouloir le "sécuriser". En effet, le Français ne doit pas manquer de prétendants.

L'OM, "un rêve" pour Fofana

Dans un Space Twitter avec le journaliste Fabrice Hawkins, Wesley Fofana a évoqué son amour pour Marseille, sa ville natale. "Jouer à l'OM un jour ? Peut-être, on verra bien. Je suis supporter marseillais depuis ma naissance. Marseille, c'est un rêve. On ne sait pas ce dont est fait le foot", a déclaré le défenseur de Leicester City, qui l'a acheté quelque 35 millions d'euros en 2020.

Notre avis : Wesley Fofana est actuellement inatteignable pour l'OM.

Wesley Fofana, le défenseur de Leicester, devrait rejouer après Noël. Crédit: Getty Images

La clause folle dans le contrat de Dani Alves

Dani Alves a été présenté à la presse ce mercredi. Alors qu'il pourra jouer à partir du mois de janvier 2022, le Brésilien de 38 ans, qui a signé jusqu'en juin prochain, touchera le salaire le plus bas de l'effectif professionnel. Mais d'après la RAC1, la clause libératoire de l'ancien Parisien serait de 100 millions d'euros.

Notre avis : Comme l'a souligné la radio catalane, il s'agit surtout d'un acte "symbolique" pour un joueur qui a fait la légende du club entre 2008 et 2016.

Newcastle vise trois joueurs de Serie A

D'après The Times, Newcastle United, racheté par un fonds saoudien courant octobre, vise trois joueurs de Serie A lors du mercato hivernal pour remonter au classement de Premier League. Marcelo Brozovic (Inter), le gardien Thomas Strakosha (Lazio) et Stefan de Vrij (Inter), respectivement en fin de bail en 2022 et 2023 (pour De Vrij) seraient notamment dans les petits papiers des nouveaux décideurs des Magpies.

Notre avis : En prenant deux joueurs bientôt libres, qui ont montré leurs qualités en Italie, Newcastle United réduirait les risques... et les coûts.

