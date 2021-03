Vers une année de plus pour Thiago Silva ?

L'aventure de Thiago Silva pourrait durer plus d'un an à Chelsea. Selon les informations de Sky Sports, les dirigeants des Blues sont entrés en négociation pour prolonger le bail du Brésilien de 36 ans, sous contrat jusqu'en juin 2021. Le club londonien apprécierait notamment le leadership de l'ancien Parisien.

Notre avis : Même s'il a été blessé à une cuisse quasiment tout le mois de février, Thiago Silva reste une valeur sûre des Blues.

Ibrahimovic confiant pour son avenir...

Zlatan Ibrahimovic a inscrit son 15e but cette saison en Serie A sur la pelouse de la Fiorentina (3-2). Auteur d'un exercice très abouti malgré ses 39 ans, le Suédois arrive en fin de contrat en juin prochain. Mais l'ex-Parisien reste confiant pour une éventuelle prolongation avec le club lombard. "Paolo Maldini (le directeur sportif) me met la pression. Il veut que je montre que je mérite cette nouvelle prolongation. Je plaisante, tout est sous contrôle. On parle beaucoup, on a une belle relation, on verra ce qui se passe, nous ne sommes pas presssés", a-t-il indiqué dimanche.

Notre avis : Le Scandinave est le principal artisan de la très belle saison de l'AC Milan et sa prolongation de contrat ne devrait pas poser de problème.

... et Haaland aussi

Lui aussi interrogé sur son avenir, mais cette fois par la presse norvégienne, Erling Haaland n'a pas semblé très inquiet malgré les nombreuses rumeurs. "J'ai encore trois ans de contrat avec le Borussia Dortmund, c'est un contrat long, donc je ne stresse pas", a-t-il expliqué, alors que le Real Madrid en aurait fait sa priorité pour l'été prochain.

Notre avis : Haaland n'a pas vraiment l'air pressé de trancher. Une chose est sûre : son été risque d'être agité.

Shaw pourrait prolonger avec Manchester United

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Luke Shaw réalise sa meilleure saison depuis son arrivée à Manchester United (2014). Ainsi, l'arrière gauche anglais, qui a été appelé pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avec les Three Lions, pourrait rempiler selon les informations du Mirror.

Notre avis : Luke Shaw est passé devant la nouvelle recrue Alex Telles et mériterait de se projeter sur le long terme avec les Red Devils.

Amavi toujours indécis pour la saison prochaine

Selon les informations de L'Equipe, Jordan Amavi est toujours indécis concernant son avenir. L'ancien Niçois est en fin de contrat et discuterait toujours d'une éventuelle prolongation avec l'Olympique de Marseille. L'arrière gauche de 27 ans serait aussi à l'écoute de propositions venues de l'étranger.

Notre avis : Comme pour Florian Thauvin, le changement de direction à l'OM pourrait relancer le dossier Jordan Amavi.

