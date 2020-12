Il aurait déjà pu quitter l’Olympique de Marseille l’été dernier. Pourtant, Boubacar Kamara était finalement resté du côté du Vieux Port pour découvrir la Ligue des Champions avec son club formateur. Conforté devant la défense par André Villas Boas, le Minot poursuit sur sa lancée de la saison écoulée. De quoi attirer l'œil des cadors européens, encore une fois. Ce jeudi, L'Équipe avance que le FC Barcelone et le Bayern suivraient de très près l’évolution du joueur. Chelsea et Arsenal seraient également intéressés par le profil de l’espoir tricolore. Marseille réclame près de 60 millions d’euros pour lâcher son joueur.

Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, son club formateur qu’il souhaiterait rejoindre coûte que coûte, Eric Garcia, le défenseur de Manchester City, pourrait finalement rester en Angleterre. The Sun évoque un intérêt grandissant de la part d’Arsenal et de MIkel Arteta pour le joueur espagnol. Alors qu’ils espèrent toujours le prolonger, les Citizens pourraient néanmoins lâcher leur espoir au Barça plutôt qu’à un club du Royaume.

Bien que son début de saison soit quelque peu poussif, Jadon Sancho est toujours ardemment courtisé par Manchester United. Les Red Devils devraient d’ailleurs revenir à la charge cet été. Afin d’anticiper un départ de l’international anglais, le Borussia Dortmund aurait même déjà ciblé son remplaçant. Selon les informations de Bild , les Marsupiaux lorgneraient Donyell Malen, l’attaquant du PSV Eindhoven. Le jeune Néerlandais brille dans le collectif de Roger Schmidt et aux côtés d’un ancien de la maison jaune, Mario Götze. Buteur à 12 reprises en 18 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant, conseillé par Mino Raiola est estimé à plus de 25 millions d’euros par sa direction.

Pilier du Bayer Leverkusen depuis son arrivée en 2017, Leon Bailey (23 ans) réalise un début de saison à l’image de son équipe : canon. Invaincus en Bundesliga, premiers de leur groupe en Europa League, les hommes de Peter Bosz sont l'une des belles surprises de ce début de saison. Les performances de l’ailier jamaïcain y sont pour beaucoup. Avec 5 buts et 6 passes décisives, l’ancien joueur de Genk serait suivi par les grands clubs anglais. Le Daily Mail révèle jeudi que Arsenal, Everton, Tottenham et Manchester United garderaient un oeil sur ses performances. De nombreux observateurs devraient d’ailleurs être dans les travées de la Bay-Arena ce jeudi soir, à l’occasion de la rencontre entre le Bayer et le Slavia Prague.