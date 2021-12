Longoria évoque le cas de certains joueurs...

Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement. C'est un actif important pour le club, je souhaite qu'il prolonge. Mais il n'y a pas qu'une partie dans des négociations, cela doit être la volonté générale. Le football est en mutation. Il y a vingt ans, les clubs avaient un pouvoir extraordinaire sur les joueurs, trop même. Ces dernières années, on est passés dans un football où les joueurs ont pris beaucoup de pouvoir", a-t-il expliqué, assurant avoir "proposé différentes formules pour trouver un schéma où tout le monde s'épanouirait et se sentirait prêt à continuer". Interrogé dans les colonnes de L'Equipe ce mardi, Pablo Longoria est revenu sur l'avenir de Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin prochain. "", a-t-il expliqué, assurant avoir "".

Concernant les options d'achat de Guendouzi, Lopez et Ünder, Longoria s'est montré clair : "Guendouzi et Ünder, c'est lié au maintien. Pau Lopez, s'il dispute 20 matches."

Notre avis : L'OM fait visiblement tout son possible pour prolonger Kamara. Mais les difficultés sont nombreuses. Pour les autres joueurs cités, ce n'est qu'une formalité.

... et parle mercato marseillais

Toujours dans ce même entretien, le président marseillais a été interrogé sur un possible mercato "actif" de son club. "D'ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l'effectif, avec les actifs que j'ai dans l'équipe, a-t-il assuré. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l'argent de façon intelligente.La vente d'un joueur peut permettre de renforcer une équipe, au final, de gommer ses handicaps. Je considère qu'on a déjà amélioré beaucoup de choses l'été dernier, mais il y a encore du travail (...) On a pris un virage stratégique général pour rajeunir l'effectif, l'âge moyen de l'équipe a baissé de façon spectaculaire. Mais tu ne peux pas avoir le même niveau d'exigence pour un effectif très jeune. J'en suis le premier conscient."

Notre avis : Des renforts d'expérience vont probablement être visés par les dirigeants marseillais.

Pablo Longoria, le président de Marseille Crédit: Getty Images

Pour Casemiro, Mbappé et Vinicius sont compatibles

Kylian Mbappé va-t-il débarquer au Real Madrid en fin de saison ? En fin de contrat au PSG, l'international français semble bien parti pour rejoindre le club madrilène. Problème, Vinicius Jr, lui, continue son ascension et une concurrence pourrait rapidement s'installer entre les deux. "C'est un grand joueur, c'est un des trois meilleurs joueurs du monde. Il est compatible avec tous les joueurs du monde, il peut même être complémentaire avec Vinicius. Mais ce n'est pas notre joueur, nous ne pouvons pas parler de lui", a-t-il déclaré.

Notre avis : Même si Vinicius continue de grandir et progresser, rien ne devrait pouvoir freiner la possible arrivée de Mbappé au Real. Plus il y a de choix, mieux on est ?

Coman évoque son avenir

Kingsley Coman a laissé la porte ouverte à un possible départ du Bayern Munich mardi, en conférence de presse à la veille de Bayern-Barça en C1. "Evidemment qu'il y a eu des discussions, le club va continuer à discuter avec mon conseiller et nous aurons peut-être bientôt des nouvelles... Pour l'instant, je veux juste finir la saison et donner le meilleur de moi-même. Après on verra, mais ce n'est pas pour tout de suite", a assuré l'ex-Parisien.

Notre avis : S'il ne prolonge pas d'ici l'été prochain, Kingsley Coman (sous contrat jusqu'en juin 2023) pourrait vendu par le Bayern Munich en cas de belle offre.

Dybala, la prolongation n'est qu'une question de temps

La Gazzetta dello Sport, il devrait être ratifié avant Noël, son agent étant attendu à Turin d'ici peu. Quelques détails : ce nouveau contrat s'étendra jusqu'à 2026, le salaire du joueur s'élèvera à 8 millions d'euros + 2 de bonus. Nous en parlions lundi dans notre "recap" mercato . Même si Paulo Dybala a souhaité temporiser sur sa prolongation, ce n'est plus qu'une question de semaines pour qu'il signe son nouveau bail. Selon, il devrait être ratifié avant Noël, son agent étant attendu à Turin d'ici peu. Quelques détails : ce nouveau contrat s'étendra jusqu'à 2026, le salaire du joueur s'élèvera à 8 millions d'euros + 2 de bonus.

Notre avis : Comme prévu, Dybala va prolonger. Il a été remis au centre du projet depuis le départ de Cristiano Ronaldo l'été dernier.

Paolo Dybala Crédit: Getty Images

Adeyemi proche du Borussia Dortmund

Très courtisé sur le mercato, notamment par le PSG et le Barça, Karim Adeyemi devrait finalement rejoindre le Borussia Dortmund selon Sky Sports. Le joueur du RB Leipzig, auteur de 15 buts depuis le début de saison et pour qui le club catalan aurait soumis une offre de 40 millions d'euros, souhaiterait en effet rester en Bundesliga. Même si rien n'est encore signé entre le BvB et l'international allemand.

Notre avis : Adeyemi souhaite probablement donner de la continuité à sa jeune carrière, avant de probablement faire le grand saut. Un bon choix.

La Roma s'interesse à Tolisso

En quête d'un renfort au milieu de terrain, l'AS Rome pourrait se pencher sur le cas de Corentin Tolisso, plus vraiment retenu du côté du Bayern Munich. L'international français est sous contrat jusqu'en juin 2022. Florian Grillitsch (Hoffenheim) et Marc Roca (Bayern Munich) seraient également des pistes.

Notre avis : Il est évident que les Giallorossi ont besoin de renforcer leur milieu. Tolisso libre, c'est une idée qui mérite d'être creuser.

