L'OM pourrait perdre Kamara

En fin de contrat avec l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble se rapprocher toujours plus d'un départ. Selon les informations de Sky Italia, l'AC Milan et le Bayern Munich sont les deux clubs les plus intéressés au profil du milieu de terrain marseillais, qui sera libre de s'engager où il le souhaite d'ici deux mois en vue de la saison prochaine. Le club olympien pourrait même s'en séparer dès janvier pour recevoir une indemnité de transfert.

Notre avis : Le timing est très serré pour l'OM, et une prolongation de Kamara semble désormais (très) difficile. Un départ est quasi acté pour Kamara.

Saul Ñiguez et Chelsea, déjà la fin ?

Vous pouviez voir qu’il n’est pas complètement adapté", expliquait d'ailleurs Thomas Tuchel début septembre. Depuis, la situation reste plutôt délicate, au point que le Prêté par l'Atlético Madrid à Chelsea l'été dernier, notamment pour permettre à Antoine Griezmann de faire son retour, Saul Ñiguez a quelques difficultés à s'habituer au rythme de la Premier League. "", expliquait d'ailleurs Thomas Tuchel début septembre. Depuis, la situation reste plutôt délicate, au point que le Daily Express n'exclut pas un possible retour de l'international à l'Atlético... dès janvier prochain. Pour rappel, l'option d'achat a été fixée à 40 millions d'euros.

Notre avis : Saul Ñiguez a probablement besoin de temps pour se faire à son nouveau championnat. On imagine quand même mal une séparation dès le mercato hivernal.

Faivre, l'appel du pied à Milan

Longtemps courtisé par l'AC Milan cet été, Romain Faivre n'a visiblement pas abandonné l'idée de rejoindre le club lombard d'ici peu. "Le derby de Milan était un incroyable spectacle, j'aurais aimé être sur le terrain (...) Quand Maldini te contacte, tu te sens valorisé et tu as envie de tout faire pour signer à Milan. Je suis très flatté par cet intérêt (...) La Serie A est également un championnat passionnant, avec beaucoup de grands équipes. Il y a tout pour que cela fonctionne", a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport ce mardi.

Notre avis : Faivre veut rejoindre Milan, et il ne s'en cache pas. Au vu de ses propos, on imagine que le deal n'est pas loin d'être bouclé.

Ibra ne veut pas prendre sa retraite

Convoqué avec la Suède, Zlatan Ibrahimovic (40 ans) continue de prendre du plaisir sur les terrains. Alors pourquoi arrêter ? "Je n'ai pas décidé un jour où je veux arrêter, mais je veux continuer autant que possible et je ne veux pas penser à arrêter, a-t-il assuré depuis le rassemblement de sa sélection. Je ne veux pas devenir comme ceux qui se sentent tristes en pensant qu’ils pourraient continuer sans le faire, moi je continue. Tant que je suis appelé, je jouerai."

Notre avis : Zlatan a toujours dit qu'il arrêterait sa carrière quand il ne s'estimera plus au top. Pour l'instant, il tient bon.

Newcastle fixe son budget mercato

Après avoir annoncé la nomination d'Eddie Howe au poste d'entraîneur lundi, Newcastle continue de travailler sur le présent... mais aussi le futur. Racheté par un fonds saoudien, le club anglais pourrait nommer Michael Emenalo, passé notamment par Chelsea et Monaco, au poste de directeur sportif. Selon les médias britanniques, ce dernier disposera d'un budget de 58 millions d'euros pour recruter lors des prochains mercatos.

Notre avis : Newcastle va être attendu au tournant. Et ce dès janvier prochain. Mais attention à faire les bons choix, puisque les autres clubs risquent de demander des sommes astronomiques.

Ramsey, départ en janvier ?

Toujours en grande difficulté avec la Juventus, Aaron Ramsey n'a joué que 112 minutes cette saison. Ce mardi, La Gazzetta dello Sport a fait un calcul rapide : l'ancien joueur d'Arsenal, qui touche un salaire brut de 12 millions d'euros par an, coûte 35.700 euros/minute jouée à son club. Résultat, une séparation est à envisager, et si possible en janvier prochain. Une rupture de contrat n'est également pas à exclure. "Mais les discussions n'ont pas encore commencé", précise le quotidien italien.

Notre avis : La Juve aimerait se séparer de Ramsey, mais son salaire a de quoi en refroidir plus d'un. C'est un vrai problème pour la Vieille Dame.

