Tottenham prêt à vendre Kane à City ?

C'est l'information de ce dimanche du côté de l'Angleterre. Selon The Daily Star, les dirigeants de Tottenham sont prêts à laisser partir leur attaquant Harry Kane du côté de Manchester City. A une condition, évidemment financière : que les Citizens lâchent près de 165 millions dont un peu plus de 20 en bonus. Dans des propos rapportés par le Evening Standard, Nuno Espirito Santo, l'entraîneur de Tottenham, a évoqué le sujet et il s'est montré clair : "Harry est avec nous. Il doit se mettre en quarantaine, il est au lodge mais il s'entraîne. Il a déjà fait le premier jour avec la science du sport. Il est avec nous."

Notre avis : Le joueur devrait continuer à faire la Une de la rubrique transferts pendant un bon moment encore.

Transferts Les 9 infos mercato qui vous ont échappé samedi HIER À 18:58

Kane Crédit: Getty Images

Camavinga à Manchester, conséquence de l'arrivée de Messi à Paris ?

Selon le Daily Star, l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain serait une très bonne nouvelle pour... Manchester United. En effet, Eduardo Camavinga rêvait de partir dans le club de la capitale mais la signature de l'Argentin complique forcément la donne.

Notre avis : Un dossier qui pourrait bien s'éterniser.

Eduardo Camavinga face à Lens Crédit: Getty Images

Direction Tottenham pour Lautaro Martinez ?

Selon The Times, Tottenham a accepté de payer environ 71 millions d'euros pour s'attacher les services de Lautaro Martínez, alors qu'Arsenal et l'Atlético seraient également sur le coup. Sky Italia croit toutefois savoir que l'Inter Milan n'a pas l'intention de le vendre cet été. De son côté, l'agent du principal intéressé n'a pas laissé de place au doute, dans des propos accordés à TyC Sports : "Lautaro est heureux à l'Inter et en Italie. Sa décision est de rester."

Notre avis : Un départ qui serait forcément une surprise.

Arsenal cherche 70 millions d'euros pour Maddison...

Leicester a fixé son prix pour James Maddison. Les Foxes veulent 70 millions pour leur milieu de terrain, assure Mundo Deportivo. Arsenal, prétendant numéro un, doit donc trouver des fonds. Cela pourrait passer par les ventes de jeunes formés au club, comme Joe Willock (Newcastle), Eddie Nketiah (Brighton ?) ou Reiss Nelson.

Notre avis : Difficile d'imaginer que le club puisse dépenser une telle somme.

Maddison Crédit: Getty Images

... et prêt à embêter United sur Trippier ?

Avec Hector Bellerin qui devrait quitter le club, Arsenal a misé sur Kieran Trippier pour le remplacer selon The Sun. Problème, Manchester United est déjà sur les rangs mais n'a toujours pas réussi à s'entendre avec l'Atlético. Les Gunners pourraient s'engouffrer dans la brêche.

Notre avis : Le joueur semble avoir l'embarras du choix.

Trippier Crédit: Getty Images

Agüero confirme qu'il reste au Barça...

La rumeur voulait que Sergio Agüero soit tellement déçu par le départ de son ami Lionel Messi, qu'il songeait déjà à rompre son contrat au Barça. Dans une vidéo de la Cadena Ser, l'Argentin a finalement confirmé qu'il allait rester. "Vous m'avez toute l'année, ne vous inquiétez pas", y déclare-t-il. Il pourrait même récupérer le 10 de Messi, laissé vacant.

Notre avis : Forcément une bonne nouvelle pour le Barça, après le départ de Messi.

Aguero Crédit: Getty Images

... qui pourrait vendre Moriba ?

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le FC Barcelone. Alors que Lionel Messi va quitter le club, décision confirmée dimanche midi lors d'une conférence de presse, Ilaix Moriba ne devrait pas prolonger. Le jeune milieu de terrain est en fin de contrat en 2022 et pourrait même être vendu dès cet été.

Notre avis : Reste à savoir où il pourrait continuer son éclosion.

Moriba Crédit: Getty Images

Dzeko à l'Inter, c'est presque fait

Selon les informations de Sky Sports, Edin Dzeko se rapproche de l'Inter, où l'attend un contrat de deux ans. Le joueur a donné son accord et les clubs ont eu un premier contact direct ce samedi. L'AS Rome travaille pour lui trouver un remplaçant.

Notre avis : Un dossier qui pourrait entraîner une valse des attaquants en Serie A.

Prolongations à venir pour Kimmich et Goretzka ?

D'après Sky Italia, le Bayern Munich prévoit d'annoncer prochainement la prolongation de contrat de Joshua Kimmich et progresse même également dans les pourparlers pour prolonger, dès que possible, Leon Goretzka.

Notre avis : Deux très bonnes nouvelles pour le club, si cela se confirmait.

Retour de Tuanzebe à Manchester United

Via son compte Twitter officiel, ce dimanche, le club d'Aston Villa a officialisé le retour d'Axel Tuanzebe, prêté par Manchester United pour cette saison à venir. Il s'agit de son troisième prêt dans ce même club.

Notre avis : Option logique si le joueur veut avoir du temps de jeu.

Transferts Les 13 infos qui vous ont échappé vendredi HIER À 19:23