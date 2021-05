Manchester United vise Kane

L'ambiance est actuellement tendue à Manchester United. Le weekend dernier, les fans des Red Devils, très mécontents que leur club ait été partie prenante du projet de Super Ligue, se sont introduits sur la pelouse d'Old Trafford pour réclamer le départ de la famille Glazer, entraînant le report du match face à Liverpool. D'après The Sun, la direction mancunienne aurait décidé de réagir sur le marché des transferts. Le quotidien britannique explique que la formation du nord de l'Angleterre serait prête à proposer une offre de quelque 100 millions d'euros pour s'offrir Harry Kane.

Notre avis : Le deuxième de Premier League est actuellement l'un des seuls poids lourds européens à pouvoir réaliser un transfert à neuf chiffres cet été.

... et veut rapatrier Johnstone

Formé à Manchester United, Sam Johnstone n'a pas eu sa chance au coeur des années 2010. Le portier actuellement âgé de 28 ans, racheté en 2018 par West Bromwich Albion, est cependant ciblé par les Red Devils, qui le verraient concurrencer Dean Henderson en cas de départ de David de Gea cet été, révèle ESPN. Cependant, West Ham et Tottenham ont déjà coché son nom alors que les Baggies sont sur le point d'être rélégués.

Notre avis : Sam Johnstone a connu une longue période d'incertitude, et de prêts, quand il était sous contrat avec les Red Devils. Pas sûr qu'il retourne dans le Nord de l'Angleterre, surtout s'il n'est pas assuré d'une place de titulaire.

Direction la MLS pour David Luiz ?

Dans un mois, David Luiz sera en fin de contrat avec Arsenal. A 34 ans, l'ancien défenseur parisien ne devrait pas poursuivre l'aventure avec les Gunners. Selon CBS Sports, le Brésilien envisagerait de traverser l'Atlantique pour évoluer en MLS. Pour sa part, The Sun affirme que Benfica, son ancien club, et la Lazio Rome resteraient en embuscade sur ce dossier.

Notre avis : L'ancien joueur de Chelsea a montré quelques limites cette saison et une expérience outre-Atlantique pourrait attirer le Brésilien.

Everton pense à Bale

Ce mardi, The Daily Mail assurait que Tottenham avait une option pour prolonger le prêt de Gareth Bale (sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022) pour une saison supplémentaire. Mais les Spurs ne seraient pas seuls. Selon Sport Witness, Everton et Carlo Ancelotti ne cacheraient pas leur intérêt pour l'ailier de 31 ans.

Notre avis : Le Gallois devrait privilégier un club qualifié en Coupe d'Europe, ce qui est encore loin d'être assuré pour Everton, actuellement 8e de Premier League.

Dier et Höjbjerg visés par la Roma de Mourinho

Avec l'arrivée de José Mourinho sur son banc la saison prochaine, l'AS Roma devrait connaître un été agité sur le marché des transferts. Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport s'est penchée sur cette question. Le quotidien italien affirme qu'Edin Dzeko et Nicolo Zaniolo allaient rester. Dans le sens des arrivées, le club de la capitale serait intéressé par les profils d'Eric Dier et Pierre-Emile Höjbjerg que le Special One a connus à Tottenham.

Notre avis : L'arrivée de ces deux joueurs très travailleurs au milieu du terrain pourrait donner un nouvel élan à la Roma et marquer la patte Mourinho.

