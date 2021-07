City déterminé pour Kane et Grealish

Selon The Athletic, Manchester City et Jack Grealish seraient d'accord sur les termes d'un accord. Les Citizens seraient prêts à payer la clause libératoire du milieu de terrain anglais, finaliste de l'Euro, et viseraient toujours son coéquipier en sélection Harry Kane. Le média précise que le buteur des Spurs est toujours une priorité de Pep Guardiola, même si l'entraîneur des Spurs Nuno Espirito Santo a balayé les rumeurs de départ devant la presse.

Notre avis : Si les Citizens recrutent les deux joueurs, il sera difficile de leur trouver une faille sur le papier.

United veut faire coup double

Alors que les Red Devils ont déjà bouclé l'arrivée de Jadon Sancho, ils seraient proches de réaliser un nouveau double gros coup. Le cas Raphaël Varane était connu, puisque le club mancunien aurait déjà trouvé un accord avec le défenseur français du Real Madrid. Mais le Sun explique qu'en plus d'un transfert avoisinant les 60 millions d'euros pour l'ancien Lensois, Manchester pourrait également débourser une vingtaine de millions d'euros pour Kieran Trippier, sous contrat avec l'Atlético Madrid.

Notre avis : L'Atlético n'est pas vendeur, et Wan Bissaka est fiable. Trippier ne devrait pas être une priorité.

Giroud dit adieu à Chelsea

Arrivé à Milan, où il s'est engagé pour deux saisons, Olivier Giroud a fait ses adieux aux supporters des Blues, alors que les Rossoneri n'ont pas encore officialisé son arrivée. "À tous les Blues, à mes coéquipiers, à tous mes entraîneurs, à tout le club, un immense merci pour ces moments privilégiés. Je commence une nouvelle aventure avec le cœur léger et heureux. Nos victoires en FA Cup, en Europa League et en Champions League ont été magnifiques."

Notre avis : Une très belle porte de sortie pour le Français.

Arsenal prêt à doubler la Juve pour Locatelli

Alors que la Juventus est annoncée comme favorite pour recruter Manuel Locatelli, Arsenal pourrait bien semer le désordre dans ce dossier. Le Corriere dello Sport indique en effet que les Gunners seraient prêts à offrir 40 millions d'euros cash à Sassuolo pour l'une des révélations du début de l'Euro. Les Bianconeri, eux, préféreraient un prêt pluriannuel avec option ou obligation d'achat, ou bien un montant inférieur avec un ou plusieurs joueurs en échange. La Vieille Dame aurait en tout cas les faveurs de Locatelli.

Notre avis : Locatelli est promis à la Juve, qui trouvera un moyen de le recruter.

Le Bayern va savoir pour Lewandowski

Alors que le futur de Robert Lewandowski fait l'objet de plusieurs rumeurs, dont la plus récente fait état d'un intérêt de Manchester City, Bild rapporte que Pini Zahavi, l'agent du Polonais, rencontrera la direction du Bayern Munich dans les prochains jours. Une prolongation de contrat devrait lui être proposée, en attendant de connaître ses intentions.

Notre avis : Kane, Mbappé, Haaland, Lewandowski… Un départ, et la machine pourrait se mettre en route.

Mbappé "attend" un geste du Real

Kylian Mbappé se retrouve une nouvelle fois en Une d'un quotidien madrilène. Cette fois, l'attaquant du PSG est en pleine page de AS, qui explique que ce dernier "attend un geste" de la part du Real Madrid dans le cadre de son possible transfert. Le champion du monde aimerait que le club madrilène tente une dernière offensive avant le 1er août, jour du Trophée des champions face au LOSC. Pour rappel, le contrat de Mbappé expire dans un an.

Notre avis : La tendance n'est pas à une prolongation. Et son amour pour le Real n'est un secret pour personne.

Kurzawa pas chaud pour Galatasaray

Selon les informations de L'Equipe, Layvin Kurzawa ne serait pas vraiment enjoué à l'idée de rejoindre Galatasaray. Le latéral du PSG espère avoir d'autres possibilités d'ici fin août, lui qui aimerait plutôt rejoindre la Premier League. Pour l'heure, il n'en aurait reçu aucune. Paris et le club turc, eux, seraient d'accord.

Notre avis : C'est évidemment le joueur qui aura le dernier mot. On serait curieux de le voir en Premier League.

Le LOSC prolonge Fonte

Elément majeur du titre de champion de France remporté par le LOSC la saison dernière, Jose Fonte, qui était arrivé en fin de contrat dans le Nord, a signé un nouveau vail d'une saison avec les Dogues. "Je suis très heureux de continuer cette aventure avec le LOSC. Je veux remercier le président pour sa confiance et j’ai une grosse pensée pour mes coéquipiers que je retrouverai à Lille dans quelques jours", a déclaré le défenseur central portugais.

Notre avis : Après le départ de Maignan, Lille conserve une (belle) partie de son ossature défensive.

Bard de Lyon à Nice

Présent dans le groupe des Bleus pour le JO, le jeune latéral gauche de l'Olympique Lyonnais Melvin Bard va rejoindre l'OGC Nice. Le Gym a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec le club rhodanien pour le transfert du joueur de 20 ans, formé dans le Rhône, où il a disputé 18 matches avec les professionnels.

Notre avis : L'OL cède un jeune prometteur après avoir recruté l'inconnu Henrique. Surprenant, tout au moins.

Mourinho refuse Pjanic

Alors qu'il a très peu joué avec le Barça la saison dernière, Miralem Pjanic fait partie des joueurs dont le club catalan souhaite se séparer en priorité. Malgré son expérience compliquée en Liga, le Bosnien garde une belle cote en Serie A et notamment du côté de l'AS Rome, où il était passé après Lyon. Mais José Mourinho aurait écarté cette possibilité en raison du coût élevé de l'opération selon Marca.

Notre avis : La suite des conséquences d'une opération financière dramatique du Barça.

Felipe Anderson revient à la Lazio

Vendu à West Ham contre un chèque de 30 millions d'euros en 2018 par la Lazio, Felipe Anderson est de retour dans le club italien, dont il a déjà porté les couleurs durant cinq saisons. Il s'agit d'un transfert définitif, et non d'un prêt, dont le montant n'a pas été dévoilé par les Hammers. La rumeur courait depuis plusieurs semaines déjà.

Notre avis : Il était temps pour lui de retrouver la Serie A.

Tadic prolonge à l'Ajax

Dans un communiqué, l'Ajax Amsterdam a officialisé la prolongation de Dusan Tadic jusqu'en 2024. Le joueur était notamment courtisé par l'AC Milan, alors qu'il totalise 149 matches pour 76 buts et 70 passes décisives depuis son arrivée à Amsterdam.

Notre avis : Une très bonne nouvelle pour l'Ajax, qui verrouille une valeur sûre.

