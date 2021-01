La rumeur fait grand bruit en Angleterre ces derniers jours. The Independent rapportait juste avant Noël l'intérêt de Pep Guardiola pour Harry Kane, l'international anglais de Tottenham. Bild par la voix de son journaliste Christian Falk va plus loin : City est prêt à mettre 100 millions d'euros sur la table pour attirer le serial buteur des Spurs l'été prochain, afin de suppléer Sergio Agüero en fin de contrat.

Il n'a pas fallu longtemps à Sven Botman pour se faire un nom en Ligue 1. Arrivé à Lille l'été dernier, l'international espoirs sorti du centre de formation de l'Ajax a signé une magnifique première partie de saison. Au point que d'après The Transfert Window Podcast, des journalistes écossais Duncan Castles et Ian McGarry, l'agent du joueur néerlandais est en discussions avec Liverpool et espère une offre des Reds dès cet hiver !