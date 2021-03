Kean et Agüero en renfort pour satisfaire Ronaldo ?

Jeudi matin, La Gazzetta dello Sport annonçait que Cristiano Ronaldo pourrait rester à la Juventus Turin si la Vieille Dame se décidait à renforcer l'équipe la saison prochaine. Au lendemain de cette annonce, le quotidien italien révèle deux noms dans son édition du jour : Moise Kean et Sergio Agüero. L'attaquant argentin est en fin de contrat en juin prochain avec Manchester City et l'international italien est prêté au PSG par Everton.

Notre avis : Un retour à Turin, provoqué par l'appel du quintuple Ballon d'Or, pourrait peser lourd dans le choix de l'Italien qui s'épanouit pourtant avec le PSG depuis le début de la saison.

Du beau monde sur Fekir

Notre avis : La présence de Florian Maurice dans le staff du Stade Rennais pourrait être un avantage pour le club breton.

Dortmund aurait fixé le prix pour Haaland

Selon ESPN, le Borussia Dortmund aurait fixé le prix de la clause libératoire d'Erling Haaland. Si un club souhaite attirer, dès cet été, l'attaquant international norvégien, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le BvB, il devrait alors débourser au moins 180 millions d'euros. Cependant, en attendant une saison de plus, le prix de l'ex-joueur de Salzbourg pourrait baisser.

Notre avis : Le club de la Ruhr a besoin de liquidités et pourrait être contraint de vendre son joueur fétiche dès cet été.

Optimisme à Barcelone dans le dossier Messi ?

L'avenir de Lionel Messi est un sujet quotidien en Catalogne. En fin de contrat à la fin de la saison avec les Blaugrana, le sextuple Ballon d'Or avait fait savoir l'été dernier qu'il souhaitait partir avant finalement d'enchaîner un nouvel exercice avec le club catalan. Mais le retour de Joan Laporta pourrait-il être décisif dans ce dossier ? Oui selon deux ex-stars du Barça. "Je le vois bien rester, a déclaré Carles Puyol à la Rac 1 vendredi. Ce serait une très bonne nouvelle pour les Catalans s'il reste, je pense qu'il est au meilleur endroit. Après, chacun décide de ce qu'il veut et il faudra comprendre et respecter la décision qu'il prendra."

Rivaldo, le Ballon d'Or 1999, a aussi fait part de son optimisme. "Lionel Messi a l'air beaucoup plus heureux depuis l'arrivée de Joan Laporta, un président qu'il connaît bien. Pour cette raison, je commence à croire que Lionel Messi pourrait parvenir à un accord avec le nouveau conseil d'administration et signer un nouveau contrat pour rester au club quelques années de plus", a indiqué le champion du monde brésilien.

Notre avis : Rien n'est encore joué dans ce dossier et les prochaines semaines s'annoncent décisives, même s'il est vrai que le retour de Joan Laporta aux affaires pourrait jouer en faveur du Barça.

Un avenir en Italie pour Areola ?

Prêté cette saison à Fulham par le PSG, Alphonse Areola pourrait découvrir un nouveau championnat. Selon le Corriere dello Sport, le nom du champion du monde 2018, qui a déjà évolué en L2, L1, en Liga et donc en Premier League, aurait été cité du côté de la Roma et de l'AC Milan par son agent Mino Raiola.

Notre avis : A 28 ans, Alphonse Areola doit se stabiliser dans un club pour espérer grimper dans la hiérarchie en équipe de France.

Manchester United veut Marcos Llorente

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'Atletico Madrid, Marcos Llorente vit une saison pleine avec l'Atletico Madrid. Depuis le coup d'envoi de l'exercice actuel, le milieu de terrain international espagnol (2 sélections) a déjà marqué 10 buts pour 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Ainsi, selon les informations du quotidien espagnol AS, Manchester United serait prêt à proposer une offre de 80 millions d'euros pour s'offrir les services du joueur de 26 ans.

Notre avis : Marcos Llorente se sent bien chez les Colchoneros, mais si le montant de cette offre venait à être confirmé, le club madrilène pourrait accepter une vente.

