Koulibaly, vers un départ surprise au Bayern Munich ?

Le Bayern Munich n'est visiblement pas rassasié pour sa charnière. Alors que le FCB a mis la main sur Dayot Upamecano il y a quelques jours, le champion d'Europe en titre pourrait également s'activer pour Kalidou Koulibaly (29 ans) et se doter d'une défense centrale "kolossale". Le quotidien italien Il Mattino révèle ce vendredi que les Bavarois auraient même formulé une offre proche de 45 millions d'euros pour le défenseur du Napoli. Une information surprenante, mais pas aussi insensée qu'elle n'en a l'air. Le journal transalpin avance que Aurelio De Laurentiis souhaiterait renflouer ses caisses avec la vente du natif de Saint-Dié-des-Vosges.

Notre avis : Une rumeur à prendre avec beaucoup de pincettes. Hasan Salihamidzic a déjà annoncé vouloir repositionner Lucas Hernandez dans l'axe la saison prochaine. Les clubs anglais pourraient donc avoir le champ libre dans le dossier Koulibaly.

Malgré un intérêt du Barça, Bernat devrait bien prolonger à Paris

Absent depuis fin septembre en raison d'une rupture du ligament croisé, Juan Bernat entrevoit le bout du tunnel et pourrait bientôt faire son retour. En fin de contrat en juin prochain, le latéral international espagnol (11 sélections, 1 but) devrait d'ailleurs prochainement prolonger l'aventure avec le club de la capitale comme le confirme Le Parisien ce matin. Le quotidien explique que les deux parties seraient "proches d’un accord définitif". Cette décision est un coup dur pour le FC Barcelone qui suivait le dossier de très près.

Notre avis : C'était l'une des priorités de Leonardo. Très performant depuis son arrivée en provenance du Bayern en 2017, Bernat va donc poursuivre son idylle avec le PSG.

Bruno Fernandes bientôt récompensé avec un nouveau bail ?

Son arrivée a transformé les Red Devils. Débarqué il y a un an dans le nord de l'Angleterre, Bruno Fernandes rayonne et devait être prochainement récompensé. En effet, Manchester United pourrait offrir une prolongation assortie d'une nette revalorisation salariale à son milieu de terrain. The Sun évoque une nouvelle rémunération proche des 230 000 euros par semaine pour le Portugais. Cette saison, Bruno Fernandes a déjà inscrit 22 buts et délivré 13 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues.

Notre avis : MU souhaite sécuriser son métronome, rien de surprenant. Reste à savoir quelles seront les conditions définitives de ce nouveau deal.

Vers une bataille hexagonale pour un jeune néerlandais ?

C'est l'une des révélations du championnat des Pays-Bas cette saison. Fer de lance du surprenant Vitesse Arnhem, quatrième d'Eredivisie, Riechedly Bazoer (24 ans) est en train de se faire un nom, après des années de galère. Et les performances du défenseur, également capable d'évoluer devant la défense, ont tapé dans l'œil de bon nombre de clubs européens, notamment en France. Selon les informations du Telegraaf, l'OL, le LOSC et l'OM de Pablo Longoria apprécieraient particulièrement le natif d'Utrecht. En fin de contrat en 2022, l'international batave pourrait être libéré par son club cet été.

Notre avis : Bazoer est un profil qui a de quoi séduire. Polyvalent, influent, l'ancien grand espoir du football néerlandais possède une personnalité bien trempée, mais a tout d'une bonne pioche pour les clubs tricolores.

Ibrahima Konaté dans le viseur des Gunners

Malgré l'arrivée de Gabriel lors du dernier mercato estival, la défense d'Arsenal est toujours aussi instable. Pour la prochaine période de tractations, les dirigeants londoniens ont fait du recrutement d'un défenseur central l'une de leurs priorités. Selon les informations du Evening Standard, les Gunners continuent de suivre les performances d'Ibrahima Konaté, le défenseur du RB Leipzig. Le défenseur international espoir français figurerait dans la short-list londonienne pour le prochain mercato.

Notre avis : Upamecano parti, rien ne dit que Leipzig se sépare d'un autre défenseur prometteur cet été. D'autant plus que Konaté devrait avoir davantage de responsabilités la saison prochaine.

Ibrahima Konate (Leipzig) face à Basaksehir en Ligue des champions Crédit: Getty Images

Monaco, Naples et West Ham en pôle pour Gonçalo Guedes ?

Les temps sont décidément bien moroses à Valence. En proie à de (très) grosses difficultés financières, le club che pourrait être contraint de céder ses meilleurs joueurs cet été. Et Gonçalo Guedes (24 ans) est notamment concerné par cette opération. Selon O Jogo et la presse espagnole, l'ancien Parisien, auteur de performances en dents de scie, pourrait être "bradé". Le club espagnol pourrait céder son international portugais pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros. Monaco, Naples, West Ham et des clubs allemands se sont déjà manifestés.

Notre avis : Valence est dans un sacré bourbier. Même s'il est moins tranchant, Guedes n'en demeure pas moins un joueur avec des qualités et qui pourrait facilement se relancer.

Manchester United et Leipzig s'arrachent un grand talent de la Masia

A seulement 18 ans, Ilaix Moriba est considéré comme l'un des futurs piliers du FC Barcelone. Apparu à deux reprises avec le club catalan cette saison, l'ailier originaire de Conakry n'a toujours pas étendu son bail avec les Blaugranas. Et la situation pourrait profiter à Manchester United et Leipzig. Selon les informations de Mundo Deportivo, les deux clubs suivraient avec attention l'évolution de la situation du joueur.

Notre avis : Apprécié par Koeman, Moriba ne souhaite pas quitter Barcelone où il progresse pas à pas. L'Hispano-guinéen a le temps et un départ du cocon barcelonais ne serait pas forcément la meilleure option...

Le Bayern officialise la prolongation de Jamal Musiala

Comme pressenti depuis plusieurs jours déjà, Jamal Musiala va bel et bien s'inscrire dans la durée avec le Bayern Munich. Ce vendredi, le club allemand a annoncé la signature du premier contrat professionnel du natif de Stuttgart. Apparu à 28 reprises toutes compétitions confondues, le milieu de terrain, qui pourrait être appelé par la Nationalmannschaft après sa décision de jouer pour l'Allemagne, est désormais lié jusqu'en 2026 avec le leader de Bundesliga.

Notre avis : Le Bayern continue de préparer sereinement son avenir, mais aussi son présent. A 18 ans à peine, Musiala a prouvé qu'il était un futur (très) grand joueur.

Odsonne Edouard aurait choisi Leicester

Comme annoncé dans la semaine, le chant du départ a bien sonné pour Odsonne Edouard. Et comme pressenti, l'ancien Parisien souhaiterait rallier la Premier League et Leicester, dirigé par son ancien entraîneur au Celtic, Brendan Rodgers. Le Daily Mail avance que le joueur aurait déjà fait part de sa décision au club de Glasgow de rejoindre les Foxes. Des discussions seraient même en cours entre ces derniers et les Bhoys et un accord autour des 15 millions d'euros pourrait rapidement intervenir. Edouard est en fin de contrat en 2022 avec les pensionnaires de Celtic Park. Leicester suit également de près les performances de Ismail Jakobs, le milieu de Cologne.

Notre avis : Un très beau challenge en prévision pour l'attaquant français. Pour Leicester, l'arrivée d'Edouard est également une belle opportunité de préparer l'après-Vardy.

Odsonne Edouard Crédit: Getty Images

Marek Hamsik rebondit… en Suède

Voilà une information qu'on n'avait pas vu venir. En fin de contrat avec le Dalian Professional (D1 chinoise), Marek Hamsik (33 ans) revient en Europe. Le quotidien local Expressen et Fabrizio Romano confirment que le joueur le plus capé de l'histoire du Napoli va s'engager pour une saison avec l'IFK Göteborg (D1 suédoise). Le milieu de terrain devait initialement retrouver son club formateur du Slovan Bratislava, mais a finalement rallié la Suède.

Notre avis : Pour une surprise, c'en est une belle ! Hamsik n'a "que" 33 ans et pouvait rendre de beaux services à bon nombre de clubs européens. C'est un sacré coup de projecteur sur l'Allsvenskan, que pourrez suivre sur Eurosport, à partir du 10 avril.

Baumgartner rempile à Hoffenheim

C'est l'un des visages du nouveau Hoffenheim, actuellement en pleine transition. A 21 ans seulement, Christoph Baumgartner est déjà l'un des fers de lance du TSG. Avec 7 buts et 7 passes décisives en 32 matches, l'international autrichien (5 sélections, 2 buts) a prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec le club de Dietmar Hopp.

Notre avis : Un joueur déjà bien poli qui fera beaucoup parler de lui dans les années à venir. Baumgartner est un joueur élégant, polyvalent et capable de créer énormément de différences.

