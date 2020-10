Koulibaly pas pressé de quitter Naples…

C’était l’un des feuilletons du dernier mercato estival. Cité à Paris, Liverpool, Manchester United et Manchester City, Kalidou Koulibaly était finalement resté à Naples, faute d’offre satisfaisante pour les Partenopei. Interrogé à l’issue de la rencontre d’Europa League face à la Real Sociedad (1-0), le roc sénagalais s’est exprimé sur sa situation. “J’adore Naples, Naples m'aime, et c'est important. J'ai encore trois ans de contrat, je sais que les clubs me cherchent, mais je suis heureux ici et je veux donner de la joie aux fans. Nous verrons ce qui se passera, mais je suis engagé à 100 % pour Naples."

Notre avis : Le natif de Saint-Dié-des-Vosges sera encore l’une des attractions des prochains mercatos, à n’en pas douter. En quête d’un remplaçant et, in fine, d’un futur acolyte à Van Dijk, Liverpool devrait dégainer cet hiver.

Pour Scholes, MU doit foncer sur Upamecano

Ancienne gloire du club mancunien, Paul Scholes ne manque jamais de conseiller son ancien club. Et visiblement, l’ancien milieu de terrain est en pince pour Dayot Upamecano. S’il n’a pas brillé avec Leipzig mardi, l’international français n’en demeure pas moins une cible de choix pour Manchester United. Sur le plateau de BT Sport, Scholes s’est confié “C’est le type de défenseur dont ils ont besoin (...) C’est plus ou moins la même chose que ce que proposaient Rio (Ferdinand) et Jaap (Staam). [Son jeu] libère le reste de l’équipe qui n’a plus qu’à penser à l’attaque, parce que vous savez que vous avez un joueur capable de bien défendre et qui le fera tous les jours.”

Notre avis : Ce n’est pas la première fois que Scholes vante les mérites du Français. Et on ne peut que le rejoindre, tant l’arrière-garde mancunienne est fragile.

Dayot Upamecano, le défenseur de Leipzig. Crédit: Getty Images

Flick espère qu’Alaba va prolonger au Bayern…

Restera, restera pas ? La prolongation de David Alaba est le vrai sujet chaud du moment au Bayern Munich. Présent en conférence de presse, Hansi Flick, le coach bavarois, a réaffirmé son souhait de conserver l’Autrichien, en fin de contrat en 2021. “J’espère vraiment qu’il va signer un nouveau bail. Je pense qu’il connait la situation actuelle ici, à Munich. On s’entend tous très bien, il y a une superbe ambiance dans l’équipe et on pratique un beau football. (...) Il va y penser, j’en suis sûr, mais on devra respecter sa décision dans tous les cas. J’espère qu’il restera avec nous.”

Notre avis : Alaba est un taulier du club et son départ serait un coup dur pour le FC Bayern. On ne peut qu’approuver les propos de Hansi Flick.

Hansi Flick (links) und David Alaba (rechts) | FC Bayern München Crédit: Getty Images

Tebas rêve d’un retour de Cristiano Ronaldo et Neymar en Liga

Nostalgique Javier Tebas ? Présent au Sportlab, un événement organisé pour célébrer les soixante-quinze ans du Corriere dello Sport et de Tuttosport, le président de la Ligue espagnole a annoncé vouloir revoir CR7 et Neymar en Liga. “Est-ce que j’aimerais que Ronaldo revienne en Espagne ? Bien sûr que oui, mais c’est le cas aussi pour d’autres joueurs. Je pense à Neymar, par exemple. Avoir dans notre championnat, les meilleurs joueurs du monde, c’est important pour notre croissance.” Et c’est peu dire si CR7 et Neymar ont beaucoup apporté à la Liga pendant leur passage.

Notre avis : Qui ne rêverait pas du Portugais et du Brésilien dans son championnat.... Si le retour de CR7 semble peu envisageable, celui de l’Auriverde l’est, à bien des égards.

Javier Tebas (LaLiga) Crédit: Getty Images

Mandžukić, un rebond à Bologne ?

Libre depuis son départ de Al Duhail l’été dernier, Mario Mandžukić (34 ans) pourrait faire son retour en Serie A. Selon les informations de Sky Italia, Bologne, à la peine en ce début de saison (17e du championnat), réfléchirait à une arrivée de l’ancien attaquant de la Juve. Néanmoins, les rossoblu pourraient être refroidis par les exigences salariales de l’international croate (89 sélections, 33 buts).

Notre avis : Bologne réaliserait un sacré coup en enrôlant le vice-champion du monde 2018. Toutefois, la concurrence pourrait s’éveiller pour attirer le joueur.

Mario Mandzukic Crédit: Getty Images

Visé par le PSG, Castrovilli voudrait prolonger à la Fiorentina

Véritable satisfaction de ce début de saison de l’autre côté des Alpes (quatre buts et une passe décisive en cinq matches de championnat), Gaetano Castrovilli (23 ans) rayonne dans le collectif florentin. Au cours d’un long entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain, qui vise l’Euro 2021 en fin de saison, a déclaré se sentir bien à Florence. Et l’hypothèse d’une prolongation serait vu d’un très bon oeil par le joueur. “Je suis bien à Florence, la Fiorentina est comme une famille pour moi, donc si l'occasion se présente, je serais assurément très heureux.”

Sur les tablettes de certaines écuries européennes dont le PSG, Castrovilli ne semble donc pas pressé de quitter la Viola, malgré les performances contrastées de l’équipe toscane.

Notre avis : Responsabilisé, décisif, le jeune Italien devrait rapporter gros à la Fio dans le futur.

Sergio Romero vers un retour en Argentine ?

Relégué troisième dans la hiérarchie des gardiens des Red Devils, Sergio Romero (33 ans) pourrait prochainement repartir au pays. En effet, la presse anglaise s’accorde à dire que l’international argentin (96 sélections) devrait rebondir au Racing Club, son club formateur. Romero négocierait actuellement une résiliation à l’amiable avec Manchester United. L’Inter Miami est également intéressé par le portier, selon le Daily Mail.

Notre avis : Solide à chacune de ses sorties mancuniennes, l’Argentin pouvait dépanner bon nombre de clubs du Vieux continent. Quelle déception...

Sergio Romero Crédit: Getty Images

Bastoni va négocier une prolongation avec l’Inter

A 21 ans à peine, Alessandro Bastoni s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’Inter et d’Antonio Conte. Dans la défense à trois intériste, le natif de Castelmaggiore impressionne. Selon la Gazzetta dello Sport, l’international espoir azzurro devrait prochainement rencontrer ses dirigeants pour évoquer une extension de bail. Bastoni est actuellement lié jusqu’en 2023 avec les nerazzurri et touche environ 1,5 millions d’euros par an. C’est ce dernier point qui devrait être discuté lors des prochaines négociations de novembre.

Notre avis : Bastoni représente l’avenir de l’Inter, pas seulement en défense. Sa prolongation est logique.

