D'après les informations d' O'Globoesporte et UOL Esporte , Manchester City serait sur le point d'engager deux jeunes brésiliens de 17 ans : l'attaquant Kayky et le milieu de terrain Metinho (Fluminense). Un accord aurait été trouvé et il resterait quelques détails à régler. L'opération pourrait coûter 30 millions d'euros, bonus compris, pour le leader de la Premier League. Selon les médias brésiliens, Metinho pourrait être prêté dans un premier temps à Troyes, qui appartient au City Group depuis septembre dernier.

En fin de contrat en juin prochain, Amandine Henry (31 ans) va continuer l'aventure entre Rhône et Saône. Actuellement blessée, la capitaine des Fenottes a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires avec le club du président Aulas. Revenue à l'OL en 2018 après un passage aux Portland Thorns (NWSL) et au Paris Saint-Germain, Amandine Henry n'a pas caché sa satisfaction et a affiché ses ambitions. "J’ai encore envie de gagner des titres ici et de transmettre mon expérience aux plus jeunes afin que le club reste tout en haut." Pour le plus grand bonheur du club rhodanien.