En Ligue 1, le meilleur actif du LOSC, co-leader du championnat, se nomme Jonathan David . L'attaquant canadien, arrivé l'été dernier à Lille pour quelque 27 millions d'euros, représente près de 19% des actifs des Dogues, contre respectivement 14,6% et 12,2% pour Houssem Aouar (OL) et Benoît Badiashile (AS Monaco). A l'OM, il s'agit de Boubacar Kamara (16,8%). Le Rennais Jérémy Doku (22,6%) et le milieu d'Eibar Edu Exposito (39,6%) représentent, quant à eux, les taux les plus élevés en L1 et dans le top 5 européen.