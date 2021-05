Football

La fiscalité française au secours du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé ?

MERCATO BUZZ - Kylian Mbappé risque-t-il de quitter le Paris Saint-Germain en raison de la fiscalité française ? As soulève cette hypothèse, avec le Real Madrid comme potentielle destination. Le journal madrilène évoque un autre facteur éventuel de la décision de l'international français de 22 ans. Antoine Griezmann et Lionel Messi sont aussi au menu de votre rendez-vous du jeudi. On fait le tri.

00:02:52, il y a une heure