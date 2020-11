Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs mois déjà, Lautaro Martinez se sent bien en Lombardie et pourrait très prochainement prolonger son contrat avec les nerazzurri . Comme révélé il y a quelques jours par la Gazzetta dello Sport , l’international argentin (19 sélections, 10 buts) serait toujours en discussion avec le club milanais pour étendre son bail. Le quotidien transalpin annonce que les négociations coincent toujours au niveau du salaire. L’attaquant demande près de sept millions d’euros annuels, alors que l’Inter n’en propose que cinq.

Un grand chapitre de l’histoire bavaroise est sur le point de se fermer. Même s’il avait récemment déclaré être heureux en Bavière, Jérôme Boateng (32 ans) va quitter le Bayern Munich en fin de saison. Bild annonce ce jeudi que le champion du monde 2014, en fin de contrat en juin prochain, ne serait pas prolongé. Arsenal, Chelsea et Tottenham sont dans les starting blocks pour récupérer l’ancien joueur de Manchester City (2010-2011).

Boateng sur le départ, le FCB prépare la suite. Toujours selon Bild , les Bavarois songeraient à Dayot Upamecano pour remplacer Jérôme Boateng. Le néo-international français plaît beaucoup aux décideurs bavarois et pourrait faire l’objet d’une offre dès cet hiver. De nombreux cadors européens tels Manchester United et le Real Madrid sont à l’affût dans le dossier.

Décidément, Christopher Nkunku plaît aux dirigeants londoniens. Déjà courtisé à l’été 2019, l’ancien Parisien serait toujours suivi de près par Arsenal, comme l'explique Bild dans son édition du jour. Depuis son arrivée à Leipzig, le "titi" est devenu l’un des tauliers de l’effectif des Roten Bullen et l’un des hommes de base de Julian Nagelsmann. Le club allemand, qui a déboursé treize millions d’euros pour s’attacher ses services, n’a pas prévu de brader son joueur, qui enchaîne les belles performances.

L’avenir du BvB, c’est sans doute lui. Aux côtés de Erling Haaland et Jadon Sancho, Giovanni Reyna (17 ans) commence peu à peu à s’installer. Très satisfaits des performances du jeune milieu américain, les Marsupiaux ont d’ailleurs pris les devants. Le Ruhr Nachrichten révèle ce jeudi que le natif de Sunderland aurait récemment rempilé pour trois saisons supplémentaires du côté du Signal-Iduna Park. La prolongation devrait être annoncée demain selon le quotidien allemand.

Peur sur la ville à Turin ? Sous contrat jusqu’en 2022, Paulo Dybala n’a toujours pas prolongé son contrat dans le Piémont. Et la situation se serait même envenimée ces dernières heures puisque les discussions seraient au point mort, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport aujourd’hui. La Juventus propose un nouveau bail avec des émoluments estimés à dix millions d’euros par an, mais La Joya en demanderait quinze. Dans une interview pour Tuttosport , l’ancien président de Palerme, Maurizio Zamparini, a récemment poussé pour que son ancien protégé rejoigne le Real Madrid.

Bonne nouvelle en vue pour les rossoneri. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , Antonio et surtout Gianluigi Donnarumma seraient proches de parapher un nouveau bail avec le club lombard. Alors que le jeune portier demande près de 7,5 millions d’euros, un terrain d’entente pourrait être trouvé entre l’AC Milan et Mino Raiola, l’agent du joueur. Ce dernier négocierait également une clause libératoire liée à la qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison.

Dans le dossier Calhanoglu, Milan est toujours en discussion avec le joueur et son entourage. Le club italien propose trois millions annuels plus bonus, tandis que le milieu international turc en espère six.