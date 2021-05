Le Barça ne digère pas pour Neymar

RAC-1, les Blaugrana avaient envoyé un émissaire à Paris le mois dernier. Le Brésilien aurait alors indiqué son souhait de revenir en Catalogne, confiant même ses doutes sur le projet parisien. Oui mais voilà, il a finalement signé un nouveau bail avec le PSG, provoquant une grande déception du côté de son ancienne équipe. Le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres. Alors que Neymar a récemment prolongé avec le PSG jusqu'en 2025 , le Barça n'a pas vraiment bien accueilli la nouvelle. Selon la radio catalane, les Blaugrana avaient envoyé un émissaire à Paris le mois dernier. Le Brésilien aurait alors indiqué son souhait de revenir en Catalogne, confiant même ses doutes sur le projet parisien. Oui mais voilà, il a finalement signé un nouveau bail avec le PSG, provoquant une grande déception du côté de son ancienne équipe.

Notre avis : Malgré les dires de la presse catalane, la tendance était quand même à une prolongation au PSG. L'annonce n'était pas vraiment une surprise.

Faivre pisté par le PSG

Selon les informations de Téléfoot et Le Parisien, le PSG est intéressé par Romain Faivre, auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 34 matches cette saison avec Brest. Un premier contact avec l'entourage du joueur de 22 ans aurait même d'ores et déjà établi, son profil faisant l'unanimité au sein du club parisien. Le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach, Leeds, Nice, Rennes et Milan seraient également à l'affût. Son prix oscillerait entre 15 et 20 millions d'euros.

Notre avis : Au vu de sa belle saison en Ligue 1, Faivre intéresse logiquement beaucoup de clubs. Reste à connaître sa volonté, en plus de savoir quel club sera prêt à s'aligner sur les demandes de Brest.

Sakai pourrait quitter l'OM...

L'information provient directement des médias japonais, et notamment du Nikkan Sports. Arrivé à l'OM en 2016, Hiroki Sakai pourrait bien quitter la Canebière l'été prochain. Destination les Urawa Red Diamonds, prêts à débourser 1,5 million d'euros pour s'attacher ses services. Les négociations seraient déjà très avancées, au point qu'il ne resterait plus que quelques détails à régler. Pour rappel, le mercato ouvre à la mi-juillet au Japon.

Notre avis : Sakai est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'OM. Son départ l'été prochain peut donc permettre au club olympien d'encaisser une indémnité de transfert, pas rien dans le contexte actuel.

... qui piste Bissouma

Du côté des arrivés, l'OM pisterait Yves Bissouma selon le Times. Actuellement à Brighton, l'ancien joueur du LOSC serait également dans le viseur d'Arsenal, Liverpool et Manchester City. Un prix aux alentours de 35 millions d'euros est évoqué.

Notre avis : Si l'idée mériterait d'être creusée, la valeur du joueur pourrait clairement refroidir l'OM.

Nübel visé par Monaco et Lille

Arrivé il y a un an en provenance de Schalke 04, Alexander Nübel a seulement joué trois matches cette saison (2 en C1, 1 en Coupe d'Allemagne) avec le Bayern Munich. Barré par Manuel Neuer, le gardien de but de 24 ans pourrait quitter le champion d'Allemagne cet été. Comme le précise RMC Sport, Monaco et Lille, qui pourrait céder Mike Maignan, sont sur le coup. Le LOSC aurait proposé un prêt de deux ans.

Notre avis : Avec Niko Kovac sur le banc, l'AS Monaco possède un atout de poids.

Leicester accélère pour Soumaré

En début de semaine passée, The Sun révélait que Leicester s'apprêtait à transmettre une offre à Lille pour Boubakary Soumaré (22 ans), en fin de contrat en juin 2022. Ce lundi, RMC Sport confime que celle-ci est officielle de la part des Foxes. Elle avoisinerait les 25 millions d'euros et le milieu de terrain aurait donné son accord pour rejoindre Leicester. Cependant, un autre club anglais serait encore sur le coup.

Notre avis : A ce prix et pour un joueur en fin de contrat l'an prochain, le LOSC réaliserait une bonne affaire.

Marega signe à Al Hilal

Après avoir marqué de son empreinte son passage au FC Porto, Moussa Marega quitte le club portugais. L'attaquant a officiellement rejoint Al Hilal, où évolue Bafetimbi Gomis. La nouvelle a été confirmée ces dernières heures.

Notre avis : 73 buts en 192 matches : Marega laissera un joli souvenir à Porto. Mais il s'offre probablement un contrat très alléchant du côté d'Al Hilal.

