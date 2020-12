Le Real Madrid prépare son plan pour 2021

Bien calme lors du dernier mercato estival, à cause de la crise, le Real Madrid devrait se montrer bien plus actif en 2021. Le quotidien madrilène As révèle que les cibles de Florentino Pérez pour l'été prochain sont au nombre de trois : Kylian Mbappé, Erling Haaland et Eduardo Camavinga. Si l'arrivée de Mauricio Pochettino au PSG pourrait prolonger l'aventure parisienne de Mbappé, les Merengue sont loin d'avoir dit leur dernier mot dans ce dossier, et sont prêts à mettre les moyens nécessaires pour renouveler leur effectif, dont les cadres arrivent en fin de cycle.

Football Tisane, CD de Johnny, oreiller, intégrale d'Highlander : nos cadeaux de Noël au foot européen IL Y A 3 HEURES

Notre avis : Le Real prépare du lourd, et il est probable de voir au moins deux de ces trois noms rejoindre la Casa Blanca l'été prochain.

Real Madrid - Zidane : "Le prix de meilleur entraîneur ? Il appartient entièrement à mes joueurs"

Mesut Özil trouve (enfin) sa porte de sortie

Après 290 jours sans jouer pour Arsenal, Mesut Özil semble avoir trouvé sa porte de sortie. Le quotidien The Sun annonce en effet que le meneur allemand est en discussions avec Fenerbahce, et que sa venue pourrait se faire dès cet hiver, au contraire des dernières rumeurs qui l'annoncaient seulement rejoignant le club turc l'été prochain. Le tabloïd anglais ajoute que pour rejoindre les stambouliotes, le milieu de terrain serait prêt à réduire son salaire de plus de moitié. Un accord dès le début du mercato d'hiver est envisageable entre Özil et le Fener.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour le joueur, mais surtout pour Arsenal qui se libèrerait d'un joueur au salaire conséquent.

"Maison de retraite" de Chelsea et le symbole Xhaka : les 5 achats qui résument Arsenal

Eriksen peut-être dans la valise de Pochettino

Un entraîneur part du PSG, et un autre le remplace. En attendant l'officialisation de Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe parisienne, des rumeurs annoncent que le technicien argentin ne viendrait pas dans la capitale les mains vides. Le Parisien explique en effet que Christian Eriksen, indésirable à l'Inter et ancien joueur de Pochettino à Tottenham, pourrait arriver à Paris cet hiver pour rejoindre un coach qu'il connaît très bien.

Notre avis : On a des doutes sur l'arrivée du Danois au PSG, un club qui, on le répète, gagnerait plutôt à renforcer sa défense.

"La vraie priorité du PSG sur ce mercato, ce n'est ni Eriksen, ni Alli"

Grenier n'exclut pas un départ de Rennes en janvier

Auteur du but vainqueur lors de la victoire rennaise face à Metz en milieu de semaine (1-0), Clément Grenier retrouve du temps de jeu au Stade Rennais. Titulaire lors de trois des quatre dernier matches des Bretons après deux premiers mois passés hors de l'effectif professionnel, le milieu de terrain n'exclut pourtant pas un départ pendant le mercato d'hiver. Dans un entretien pour Ouest-France, l'international français a ouvert la porte à un départ. "Je ne sais pas ce qu’il se passera au mois de janvier", a-t-il notamment déclaré.

Notre avis : Plutôt en jambes lors des dernières sorties de Rennes, Grenier pourrait être un facteur décisif de la seconde partie de saison des Bretons, s'il venait à rester.

Une recrue surprise à Barcelone ?

Pénalisé par la blessure de Gérard Piqué, le Barça pourrait chercher un renfort défensif cet hiver. Selon Bild, les catalans recherchent un vétéran à moindre coût pour épauler les jeunes talents de l'équipe et l'auraient trouvé en la personne de Shkodran Mustafi. Le défenseur d'Arsenal, jamais titularisé en Premier League par Arteta cette saison, pourrait rejoindre les blaugrana en janvier. Le champion du monde allemand retrouverait l'Espagne après un premier passage au Valence CF entre 2014 et 2016.

Notre avis : Mustafi a le profil pour venir dépanner en défense à Barcelone, mais les finances catalanes pourraient une fois de plus compliquer le dossier.

Barcelone - Les débuts de Koeman passés au crible

Jean Lucas entre Nantes et Bordeaux

Juninho l'a confirmé en conférence de presse, Jean Lucas va quitter l'Olympique Lyonnais cet hiver. Le brésilien devrait cependant rester en France, sous la forme d'un prêt. Utilisé à sept reprises cette saison par Rudi Garcia, le milieu de terrain est convoité en Ligue 1. Plusieurs clubs ont déjà montré leurs intérêts pour le joueur de 22 ans, et les deux favoris annoncés pour s'attacher ses services sont les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes. Les Canaris pourraient en faire la première recrue de l'ère Domenech s'ils parviennent à convaincre le joueur.

Notre avis : Que ce soit à Nantes ou à Bordeaux, le brésilien a le niveau pour s'imposer au milieu dans ces deux clubs et montrer un peu plus l'étendue de son talent à la Ligue 1.

Villarreal veut Capoue

Le club espagnol chercher à remplacer numériquement la longue absence de Vicente Iborra, touché au genou. Et le profil d'Etienne Capoue plaît énormément à la direction sportive selon les informations du quotidien Plaza Deportiva. Toujours à Watford, qui évolue en deuxième division anglaise cette saison, le Français souhaitait rejoindre Valence l'été dernier, mais l'opération n'avait pas pu se concrétiser à cause des problèmes économiques du VCF. En difficulté, le club ché va probablement aller chercher un 6 cet hiver et n'a pas abandonné l'option Capoue de son côté.

Notre avis : Une nouvelle bataille à venir entre Villarreal et Valence ? Capoue souhaite retravailler avec Javi Gracia qu'il a connu à Watford. Le premier qui paiera gagnera.

Marcos Alonso vers l'Atlético de Madrid

Les Colchonerossont en tête de la Liga, et veulent renforcer leur effectif pour y rester le plus longtemps possible. Selon El Chiringuito et The Sun, la formation entraînée par Diego Simeone pourrait enregistrer l'arrivée de Marcos Alonso sous forme de prêt en provenance de Chelsea. L'arrière gauche, homme fort du titre des Blues en 2016-2017, est barré par l'arrivée de Ben Chilwell depuis le début de saison. Non utilisé par Frank Lampard depuis trois mois, l'Espagnol pourrait rejoindre la formation madrilène, même si son ancien coach Antonio Conte garderait un oeil sur sa situation du côté de l'Inter.

Notre avis : A 29 ans, l'Espagnol peut apporter son expérience sur le flan gauche de la défense madrilène et a le profil d'une très bonne pioche pour les Colchoneros.

Altético Madrid - Simeone fête ses 9 ans sur le banc madrilène

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé jeudi HIER À 14:43