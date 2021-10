Aurier rebondit à Villarreal

Quatre ans après avoir quitté le PSG, Serge Aurier retouve Unai Emery. Libre depuis son départ de Tottenham cet été, l'arrière droit international ivoirien s'est engagé avec Villarreal ce lundi, le dernier vainqueur de la Ligue Europa. Il a signé un contrat d'un an, avec une option pour deux saisons supplémentaires.

Notre avis : Recruté par aucun club lors du mercato estival, Serge Aurier doit absolument se relancer. Le voir retrouver Unai Emery est quand même une surprise.

Umtiti et Lenglet sur le départ cet hiver ?

Après Antoine Griezmann à la fin du mois d'août, Samuel Umtiti et Clément Lenglet pourraient-ils quitter le FC Barcelone lors du mercato hivernal ? C'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien Sport ce lundi. Le média espagnol se base sur le temps de jeu famélique des deux défenseurs français (aucune minute pour Umtiti toutes compétitions confondues et seulement 96 pour Lenglet) depuis le début de l'exercice 2021-22. Sport rappelle ainsi qu'Antoine Griezmann a joué plus cette saison, sous les couleurs du Barça, que l'ensemble de ses compatriotes.

Notre avis : Avec Clément Lenglet et Samuel Umtiti (respectivement sous contrat jusqu'en juin 2026 et 2023), le Barça, en difficulté avec le Fair-play financier en Liga, veut à tout prix alléger sa masse salariale.

Griezmann est-il devenu un joueur comme un autre ?

Sterling et Olmo dans le viseur du Barça

Selon les informations d'El Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait intéressé par Dani Olmo et Raheem Sterling pour se renforcer lors du mercato hivernal. Le milieu offensif de Leipzig était déjà dans les petits papiers des Blaugrana à la fin de l'été mais les exigences financières du club allemand étaient alors trop importantes.

Notre avis : Comme cet été, le mercato hivernal du Barça dépendra essentiellement de ses finances.

L'Atlético veut prolonger Lemar...

Selon les informations de Sky Italia, l'Atlético Madrid souhaiterait prolonger Thomas Lemar, dont le contrat expire en juin 2023. Très heureux du rendement de l'international français, les Colchoneros souhaiteraient donc le récompenser et ainsi miser sur lui à long terme.

Notre avis : Lemar affiche (enfin) son vrai niveau en ce début de saison. L'Atlético souhaite logiquement le converser.

... et Werner est sur ses tablettes

Alors qu'il a marqué son premier but ce week-end en championnat avec Chelsea, pour la première fois depuis le 24 avril, Timo Werner serait dans le viseur de l'Atletico Madrid, selon The Sun. Le tabloïd britannique précise que Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, aimerait l'associer avec Luis Suarez et Antoine Griezmann.

Notre avis : Une attaque à trois têtes à l'Atlético de Madrid ? Cela semble improbable tant que Diego Simeone sera sur le banc du champion d'Espagne en titre.

