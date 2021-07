Tottenham surveille Griezmann

Alors que Manchester City pourrait transmettre une offre de 187 millions à Tottenham pour Harry Kane et que le Barça est prêt à laisser partir Antoine Griezmann, comme l'a sous-entendu jeudi soir Joan Laporta, les Spurs surveilleraient le champion du monde 2018, selon The Daily Star. Le média anglais précise que le club londonien n'aurait pas encore transmis d'offre aux Blaugrana.

Notre avis : Griezmann n'est pas vraiment respecté par le Barça. Mais l'option Atlético semble bien plus intéressante qu'un futur à Tottenham...

Le PSG passe à l'action pour Pogba

Selon les informations du Daily Mirror, le PSG serait prêt à faire une offre de quelque 52 millions d'euros à Manchester United pour Paul Pogba. Le quotidien britannique précise que le champion du monde 2018 aurait refusé la dernière offre de prolongation des Red Devils, qui lui proposaient 292.000 euros par semaine. En juin 2022, l'ancien Turinois sera en fin de contrat avec le club du Nord de l'Angleterre.

Notre avis : Sur combien de gros coups le PSG va-t-il encore pouvoir se positionner ?

L'OM touche au but pour Lirola

Prêté en fin de saison passée à l'Olympique de Marseille, Pol Lirola semble bien parti pour reporter le maillot du club olympien. Selon les informations de Sky Italia et de Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato, l'OM va transmettre une offre officielle dans les prochaines heures à la Fiorentina. Celle-ci serait d'environ 12 millions d'euros. De son côté, l'arrière droit de 23 ans souhaite poursuivre sa carrière à Marseille.

Notre avis : Le montant n'est pas donné, mais Lirola a su convaincre Sampaoli en quelques mois. On a hâte d'en voir plus !

Mbappé revient à Paris mais brouille les pistes

Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain, mais pour combien de temps encore ? L'attaquant français n'a pas encore prolongé avec le PSG, mais les prétendants à un transfert ne sont pas légion. Le numéro 7 parisien a pour sa part déjà pris la pose avec son nouveau coéquipier Sergio Ramos, qui a accompagné la photo du message "Ici c'est Paris". Symbole d'un futur assuré du côté de la capitale pour Mbappé ? Pas pour Marca, qui indique que l'attaquant français ne souhaite toujours pas prolonger.

Notre avis : L'image de Sergio Ramos fait penser au "Se Queda" de Gérard Piqué il y a quatre ans. On espère pour les fans du PSG un dénouement différent...

Nice va affoler le mercato...

Après les arrivées de Calvin Stengs, Melvin Bard et Justin Kluivert, l'OGC Nice n'a pas fini son mercato. D'après L'Equipe, les Aiglons souhaitent faire leur marché en Ligue 1. Jordan Ferri et Gaëtan Laborde sont notamment ciblés, tandis que l'ancien attaquant de Lille Loïc Rémy est aussi dans le viseur de la formation coachée par Christophe Galtier. Le quotidien français révèle également que le milieu de terrain Mario Lemina est tout proche de signer en faveur de l'OGC Nice, tandis que Nice-Matin annonce que son arrivée devrait être couplée à un renfort venant du PSV Eindhoven, en la personne de Pablo Rosario. L'arrivée du milieu de terrain hollandais pourrait signifier un départ du jeune Képhren Thuram (20 ans).

Notre avis : Paris, Marseille et Nice ont décidé de dynamiter le marché des transferts Ca faisait longtemps qu'autant de clubs français n'avaient pas été aussi actifs...

... Et Galtier pousse pour Yilmaz !

Décidément, Nice affole cette journée de vendredi sur le mercato. Alors que les pistes se multiplient au milieu et en attaque, Nice-Matin explique que Christophe Galtier attend un attaquant de pointe de métier. Et selon Mohamed Toubache-Ter, c'est Burak Yilmaz que l'ancien entraîneur du LOSC souhaite voir renforcer l'effectif des Aiglons. Le buteur turc, champion de France la saison passée avec les Dogues, est sous contrat jusqu'en 2022. Les pistes Laborde et Rémy sont aussi évoquées.

Notre avis : Au vu des circonstances de son départ du LOSC, pas sûr que Létang soit disposé à faire de fleurs à Galtier dans le dossier Yilmaz.

L'épineux cas Goretzka au Bayern Munich

Leon Goretzka va-t-il imiter David Alaba, et partir libre à l'issue de son contrat ? Le milieu de terrain allemand est lié au club bavarois jusqu'en 2022, et n'a pas encore prolongé. Le Bayern Munich n'entend pas laisser partir le joueur de 26 ans sans la moindre rentrée d'argent l'été prochain, et se dit prêt à écouter les offres ou à prolonger l'international allemand. D'après Bild, Manchester United tient la corde dans le dossier, les Red Devils ayant proposé une offre salariale plus avantageuse que celle du Bayern. Mais le Real Madrid est visiblement aussi à l'affût.

Notre avis : Par rapport à son âge et à son impact dans l'entrejeu du club allemand, le Bayern doit tout faire pour prolonger Goretzka. Priorité numéro une !

Stambouli vers un retour au MHSC ?

Alors qu'il est sur le point de finaliser le dossier Mamadou Sakho, le Montpellier Hérault Sport Club pourrait faire revenir le défenseur (ou milieu de terrain) Benjamin Stambouli (30 ans), champion de France avec le MHSC en 2012. Ce vendredi, L'Equipe révèle que le joueur de Schalke 04 serait "proche de s'entendre" avec son club formateur. Cependant, la formation héraultaise devra dégraisser avant de pouvoir recruter l'ancien Parisien. L'Equipe précise que Laurent Nicollin pourrait lui proposer un contrat de deux ans avec une saison supplémentaire en option.

Notre avis : Une belle pioche pour le MHSC, qui devrait raviver des souvenirs bienheureux aux supporters héraultais !

Benjamin Stambouli sous le maillot de Montpellier, son club formateur. Crédit: Panoramic

Wass en route vers l'OM

Selon le journaliste Hector Gomez, spécialisé dans l'actualité du Valence CF, Daniel Wass ne restera pas en Espagne la saison prochaine. Le nouveau coach du club ché, José Bordalas, chercherait activement un latéral droit pour compenser le départ de l'international danois, qui possède visiblement un accord avec l'OM de Pablo Longoria.

Notre avis : Il s'agirait d'un retour marquant pour le polyvalent Danois, six ans après son départ d'Evian TG. Ses coups-francs n'ont pas laissé les fans de Ligue 1 indifférents...

Officiel : Soualiho Meïté rejoint le Benfica

Soualiho Meïté s'est engagé avec le SL Benfica. Le milieu de terrain français, prêté au Milan AC en deuxième partie de saison dernière, arrive au Portugal en provenance du Torino. A 27 ans, il rejoint son huitième club en carrière, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2026.

Notre avis : Espérons que le club lisboète amène davantage de stabilité dans la carrière de l'ancien international U20.

