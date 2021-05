Priorité au Bayern Munich pour Lewandowski ?

Alors que L'Equipe annonçait le week-end dernier un intérêt du PSG pour Robert Lewandowski (sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le champion d'Allemagne), Cezary Kucharski, l'ancien agent de l'international polonais, s'est exprimé sur ce dossier dans un entretien accordé à Goal. "J'imagine que ces rumeurs sont délibérément diffusées en vue de négociations contractuelles. C’est une stratégie commune, a-t-il déclaré. Une chose est claire, pour la femme de Lewandowski, un déménagement à Paris n’a jamais été une option."

Notre avis : Difficile d'imaginer le Bayern Munich vouloir se séparer d'un joueur qui a marqué 40 buts cette saison en Bundesliga (47 toutes compétitions confondues).

"Parler de successeur à Lewandowski..." : Pourquoi le Bayern boude Haaland

Le Barça aurait lâché la piste Haaland

La priorité numéro un du FC Barcelone, lors du prochain mercato, sera de conserver Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Actuellement en proie à de grandes difficultés financières, l'actuel troisième de Liga ne pourra pas mettre le paquet sur le sextuple Ballon d'Or et en même temps attirer une autre star cet été. Ainsi, la chaîne espagnole TV3 indique mercredi que le Barça ne tentera pas de recruter Erling Haaland même si la presse espagnole évoquait des touches entre les deux parties ces dernières semaines.

Notre avis : Le Barça ne pourra pas casser sa tirelire pour le Norvégien cet été.

David Alaba tout proche du Real Madrid

En fin de contrat avec le Bayern Munich à l'issue de la saison, David Alaba ne poursuivra pas sa carrière en Bavière. Alors que la presse espagnole assure, depuis plusieurs semaines, que le défenseur international autrichien est d'accord pour rejoindre le Real Madrid, Bild va plus loin ce mercredi en révélant qu'il allait bientôt signer un contrat de cinq ans avec les Merengue.

Notre avis : Plus rien ne semble empêcher David Alaba de porter le maillot du Real Madrid.

L'OM continue de négocier pour Gerson

Selon les informations de L'Equipe, l'Olympique de Marseille poursuit les négociations pour tenter d'attirer Gerson. Le milieu de terrain brésilien de 23 ans, passé par la Roma et la Fiorentina sans particulièrement s'illustrer, plaît beaucoup à Jorge Sampaoli. Cependant, Flamengo a laissé entendre qu'il ne laisserait pas partir son joueur pour moins de 30 millions d'euros, bonus compris.

Notre avis : A ce prix, le transfert semble quasi-impossible au regard des finances actuelles de l'OM.

Du beau monde sur Clauss

Arrivé l'été dernier à Lens en provenance de l'Arminia Bielefeld, Jonathan Clauss a réalisé une très belle saison dans le Nord (3 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues). Ainsi, le milieu droit de 28 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Sang et Or, serait fortement suivi selon Kicker. Manchester City, Chelsea et le FC Séville auraient coché son nom.

Notre avis : Jonathan Clauss a prouvé son talent cette saison mais la marche semble trop haute pour Manchester City ou Chelsea.

Lisandro quitte Atlanta

Dans un communiqué publié mardi soir par Atlanta, le club canadien annonce avoir mis fin à sa collaboration avec Lisandro Lopez "par consentement mutuel'". L'ancien Lyonnais avait rejoint Atlanta United le 25 janvier dernier et participé à quatre rencontres dont trois comme titulaire.

Notre avis : A 38 ans, l'ex-joueur de Porto se dirige vers la fin de sa carrière.

Bassi signe à Metz

Auteur d'une saison prometteuse avec l'AS Nancy-Lorraine (L2), Amine Bassi a été officiellement transféré au FC Metz ce mercredi. Le milieu de terrain de 23 ans a signé un contrat de 4 ans avec l'actuel dixième de Ligue 1.

Notre avis : Une juste récompense pour le désormais ex-Nancéien.

