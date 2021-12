L'entourage de Mauro Icardi a beau démentir les rumeurs de départ, elles se font de plus en plus insistantes en Italie. Pas vraiment une nouveauté, d'ailleurs. Ce lundi, dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport confirme que l'attaquant du Paris Saint-Germain est une piste concrète pour la Juventus Turin cet hiver. En quête d'un buteur, notamment en raison des difficultés d'Alvaro Morata et Moise Kean, la Vieille Dame pourrait donc relancer les contacts pour recruter l'international argentin.

Mais comme beaucoup de clubs, la Juve ne pourra pas vraiment faire de folies lors du prochain mercato. "L'entourage du joueur a envoyé des signaux d'une ouverture pour un prêt, même sans certitude d'un rachat", précise le média transalpin, qui évoque ainsi l'hypothèse d'un échange avec le PSG. Pendant que Mauro Icardi ferait le voyage Paris-Turin, Arthur Melo, lui, effectuerait celui inverse.

Pas vraiment flamboyant depuis son transfert à l'été 2020, l'ancien joueur du FC Barcelone ne serait certainement pas contre un départ en janvier. Même en prêt. "Leonardo pourrait ainsi relancer son compatriote", écrit La Gazzetta dello Sport. Pour l'heure, ce possible échange n'est probablement qu'au stade de la simple idée. Mais l'axe Paris-Turin sera probablement à surveiller de près...

