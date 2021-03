Lirola veut rester à l’OM

Dans une interview accordée à La Provence, Pol Lirola a affirmé qu’il voulait rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine : "C’est le club parfait pour moi, j’adorerais rester, mais ça ne dépend pas que de moi." Le latéral droit offensif est prêté par la Fiorentina, avec une option d’achat évaluée à 12 millions d’euros.

Notre avis : Comme l’a si bien dit Lirola, son avenir à l’OM ne dépend pas que de lui. Mais Sampaoli, adepte du 3-5-2, devrait être partant pour conserver l’Espagnol, puisque que ses qualités offensives correspondent au système qu’il compte installer à Marseille.

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé mardi IL Y A UN JOUR

Des paroles mais un discours hors-sol : McCourt peut-il encore sauver l’OM ?

Le PSG prêt à faire revenir Aurier ?

Serge Aurier au PSG, épisode 2 ? Selon Footmercato, c'est une possibilité. En effet, Mauricio Pochettino, son ancien entraîneur à Tottenham et désormais sur le banc parisien, aurait récemment contacté son ancien latéral droit chez les Spurs. Son avenir aurait notamment été évoqué. De son côté, l'équipe de José Mourinho réclamerait environ 12 millions d'euros pour s'en séparer.

Notre avis : Pas certain que cette idée ne fascine les supporters du PSG.

Serge Aurier (PSG) Crédit: Getty Images

Muslera prolonge avec Galatasaray

Un dossier épineux de moins à gérer pour Galatasaray. En fin de contrat au mois de juin prochain, Fernando Muslera a signé pour trois années supplémentaires avec le club stambouliote. Le nouveau bail du portier uruguayen de 30 ans court donc jusqu’en juin 2024. Blessé au début de saison, Muslera a retrouvé les terrains au mois de janvier dernier, et a disputé 12 rencontres depuis.

Notre avis : Voilà une bonne chose de faite pour Galatasaray, qui conserve un gardien expérimenté et de qualité.

La Juve vise Gosens et Locatelli

La Gazzetta dello Sport, le club piémontais, qui En quête de renforts pour l'été prochain, la Juventus Turin s'active sur le mercato. Selon, le club piémontais, qui viserait notamment Milik, Depay ou encore Icardi , aimerait également renforcer son milieu de terrain avec l'arrivée de Manuel Locatelli, auteur d'une très bonne saison avec Sassuolo. Pour un rôle de piston, le profil de Robin Gosens (Atalanta Bergame) serait privilégié.

Notre avis : L'été prochain, la Juve va poursuivre son projet rajeunissement. Avec des postes bien spécifiques à renforcer, comme celui des attaquants. Après, tout va dépendre de l'avenir d'un certain Cristiano Ronaldo...

Officiel pour Miranda au Sao Paulo FC

Joao Miranda (36 ans), ex-défenseur de l'Atlético Madrid et de l'Inter Milan, va rejouer au Sao Paulo FC, a annoncé mercredi le club avec lequel il a remporté trois titres nationaux consécutifs de 2006 à 2008. "Triple champion brésilien et idole des supporters, Miranda est de retour et a signé un contrat jusqu'au 31 décembre 2022", a tweeté le Sao Paulo FC, qui a terminé quatrième du dernier championnat, à propos de l'ex-joueur du Jiangsu FC (Chine).

Notre avis : Après une carrière bien remplie en Europe, l'ancien Sochalien s'offre un dernier défi de taille au Brésil, afin de boucler la boucle de la plus belle des façons.

Transferts Les 9 infos mercato qui vous échappé lundi 15/03/2021 À 18:47