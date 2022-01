Morata veut forcer son départ au Barça

Malgré , jugeant le dossier Morata "fermé", le joueur pourrait ne pas avoir dit son dernier mot. D'après le média catalan Sport, l'attaquant espagnol entend forcer son départ d'Italie. Si la Vieille Dame, faute de remplaçant crédible, a pris la décision de garder Morata jusqu'en juin avant de le renvoyer à l'Atlético, le joueur serait persuadé de pouvoir convaincre la Juve si l'offre du Barça parvient jusqu'au board des Bianconeri. Pour cela, il faut aux Barcelonais dégager suffisamment de masse salariale pour faire une offre réalisable. Le dossier est compliqué, mais ne semble visiblement pas aussi clos qu'annoncé.

Notre avis : Même si la presse pro-Barça ne désespère pas, Morata ne bougera pas cet hiver.

Leonardo veut Paqueta l'été prochain

D'après L'Equipe, le PSG et Leonardo s'intéressent à Lucas Paqueta pour la saison prochaine. Déjà dans le viseur du PSG en 2020, l'intérêt serait devenu encore plus important après le grand match du milieu de terrain réalisé au Parc des Princes en septembre dernier. Même si aucune offre ferme n'a pour l'instant été transmise à la direction lyonnaise, le club de la capitale envisagerait de recruter l'ancien Milanais l'été prochain. Cependant, l'OL ne bradera pas le Brésilien, qui s'est imposé en Seleçao aux côtés de son ami Neymar. Le quotidien précise que Lyon ne le céderait pas à moins de 60 millions d'euros.

Notre avis : Ce serait un joueur à fort ego de plus à gérer dans le vestiaire parisien…

Rennes rêve de Lloris

Selon les informations de France Bleu Armorique, le Stade Rennais serait intéressé par Hugo Lloris. Lié à Tottenham jusqu'en juin 2022, le gardien de but de l'équipe de France n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Spurs. Certes, Antonio Conte a fait part de son souhait de voir l'ancien Niçois rester, mais le club breton resterait à l'affût. Le propriétaire du Stade Rennais, François Pinault, pousserait en interne depuis l'été dernier pour faire venir le capitaine des Bleus.

Notre avis : Rennes peut continuer à rêver. Lloris a encore le niveau d'un meilleur standing.

18 M€ pour Dieng ?

Newcastle va vite, et va fort ! D'après le Sun, les Magpies vont soumettre une offre conséquente à l'Olympique de Marseille pour son attaquant Bamba Dieng. A 21 ans, l'international sénégalais a inscrit quatre buts cette saison en Ligue 1, et le Mirror rapportait hier que quatre clubs anglais étaient intéressés pour le joueur. Reste à savoir si Newcastle, qui table sur six recrues cet hiver, fera une offre dès janvier ou attendra l'été prochain.

Notre avis : A ce prix-là, Marseille peut laisser partir son joueur.

L'Atlético veut saisir l'opportunité Sidibé

Alors qu'il revient progressivement à son niveau , Djibril Sidibé est en fin de contrat à l'AS Monaco dans six mois. De quoi attirer les prétendants, qui comme l'Atlético Madrid veulent saisir l'opportunité de recruter à moindres frais le champion du monde 2018. D'autant plus que d'après AS, les Colchoneros voient en Sidibé le remplaçant parfait à Trippier, en route pour Newcastle. Cette saison, le latéral droit de 29 ans a disputé 18 rencontres avec l'AS Monaco.

Notre avis : Même s'il revient progressivement, Sidibé n'a plus le niveau pour s'imposer à l'Atlético.

Six clubs anglais à l'affût pour Coutinho

Le milieu offensif du Barça Philippe Coutinho devrait partir cet hiver. Si un retour au Brésil n'est pas la priorité du joueur, revenir en Angleterre semble attirer l'international auriverde. D'après Sky Sports, il n'y aurait pas moins de six clubs de Premier League intéressés par la perspective d'accueillir le joueur en prêt jusqu'à la fin de saison. Outre Aston Villa, dont on parlait dans le live mercato de mercredi, il y aurait également Arsenal, Tottenham et Newcastle. Reste à savoir qui se montrera le plus convaincant... La cote de Coutinho est, elle, toujours intacte.

Notre avis : Peu importe son choix, le Barça est en tout cas très pressé de s'en débarrasser.

Le Barça accélère sur Christensen

Outre Cesar Azpilicueta, le FC Barcelone accélère sur un autre défenseur de Chelsea. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan continue de négocier avec l'entourage d'Andreas Christensen, sous contrat avec les Blues jusqu'en juin 2022 et qui n'a toujours pas prolongé, au même titre que l'ancien Marseillais. Le Barça aurait proposé un contrat de quatre ans, plus une autre saison en option, à l'international danois.

Notre avis : Hâte d'être en juin 2022 pour voir la marge salariale que le Barça aura à gérer avec tous ces nouveaux joueurs.

Chelsea vise Sergiño Dest cet hiver

Alors que le FC Barcelone travaille en coulisses pour attirer Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta libres la saison prochaine, Chelsea cible un joueur du club catalan. D'après les informations du quotidien Sport, les Blues seraient intéressés par Sergiño Dest. Le média espagnol indique notamment que la formation londonienne serait prête à payer un transfert dès le mois de janvier pour recruter l'arrière droit international américain de 21 ans. Sport précise que les Blaugrana ne lâcheront pas l'ex-joueur de l'Ajax, qui n'arrive pas à s'imposer depuis son arrivée en 2020, à moins de 20 millions d'euros.

Notre avis : Dest a du potentiel mais est en perdition au Barça. Jouer sous Tuchel pourrait le relancer.

Sampaoli veut des renforts à l'OM cet hiver

Le départ de Jordan Amavi vers l'OGC Nice n'est visiblement que le début pour le mercato marseillais. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a indiqué vouloir plusieurs renforts pendant cette période hivernale. "Le départ de Jordan nous permet l'arrivée d'un nouveau joueur, a estimé l'Argentin. On a beaucoup parlé du mercato d'hiver en juin avec Longoria et McCourt. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus".

Notre avis : Sampaoli doit sûrement savoir qu'il ne sera pas possible de recruter autant de nouveaux joueurs pour l'OM.

Le Barça n'abandonne pas Renato Sanches

Même si la priorité sur le marché est un attaquant de pointe, le FC Barcelone n'abandonne pas la possibilité de faire venir Renato Sanches cet hiver. Selon le média portugais "Eleven", les Blaugrana ont un temps d'avance sur Arsenal dans le dossier menant au milieu de terrain lusitanien. Pour rappel, le joueur de 24 ans avait failli signer avec les Catalans l'été dernier, avant de se blesser au ménisque.

Notre avis : Ce serait étonnant de voir Sanches en blaugrana cet hiver. Un transfert au Milan semble plus plausible.

Manchester veut un pré-accord avec Zagadou

Alors qu'il sera libre de signer où il veut l'été prochain, Dan-Axel Zagadou a déjà des courtisans annoncés. D'après plusieurs sources anglaises, le défenseur de 22 ans intéresse tout particulièrement Manchester United, qui négocie pour un pré-accord avec le joueur, avant de le signer gratuitement en juillet. Arrivé au Borussia Dortund en 2017, le Français a disputé 80 matches avec le BvB.

Notre avis : Une belle recrue pour la défense mancunienne, qui devra faire du ménage dans son arrière-garde.

Benedetto bientôt de retour à Boca ?

Ce n'est pas l'aventure espérée pour Dario Benedetto. Deux ans et demi après son arrivée à l'Olympique de Marseille, l'Argentin se retrouve en prêt à Elche, où il a inscrit 2 petits buts en 14 matches de championnat. Si bien que la presse argentine parle d'un retour au bercail pour le buteur de 31 ans. La chaîne Tyc Sports estime que les négociations vont bon train entre l'OM et le club argentin pour un retour de "Pipa" dans le club où il est considéré comme une légende. Elche ne le retiendra pas, et Marseille non plus, lui à qui il reste toujours dix-huit mois de contrat.

Notre avis : Une sacrée déception, loin du grand attaquant vendu il y a deux ans

