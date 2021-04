Mandanda parle de son avenir à l'OM

Après avoir prolongé avec l'OM l'an dernier, Steve Mandanda pourrait bien terminer sa carrière à l'OM. Interrogé sur son avenir dans Onze Mondial, l'international français a fait le point. "Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m'imagine pas ailleurs qu’ici. Et oui, je pense rester dans le football. Je ne sais pas si j’aurai envie d’être entraîneur des gardiens, entraîneur des jeunes, être dans les bureaux pour de l’administratif ou du sportif. Toutes ces choses sont encore inconnues pour moi entre guillemets. Je veux toucher à tout avant de choisir une voie"

Notre avis : Avec Longoria aux manettes, rien n'est à exclure. Même avec des sénateurs comme Mandanda et Payet. Le gardien, lui, souhaite en tout cas rester à Marseille.

Transferts Agüero sur le marché : les raisons pour le Barça, le PSG et les autres de l'enrôler 29/03/2021 À 21:35

Sampaoli, un grand nom dans le viseur à faire rêver les supporters de l'OM

Lafont voudrait quitter Nantes

Prêté par la Fiorentina au FC Nantes, Alban Lafont aurait pris la décision de quitter les Canaris à l'issue de cette saison. Selon RMC Sport , le gardien a fait part de son choix à ses dirigeants via ses représentants. Lafont souhaiterait notamment disputer la Coupe d'Europe, et plusieurs gros clubs français et européens seraient d'ores et déjà en négociation avec son entourage.

Notre avis : Lafont souhaite franchir un cap la saison prochaine. On peut comprendre sa volonté de viser plus haut.

Zaniolo intéresse la Premier League

Sur la voie du retour après une nouvelle longue blessure, Nicolò Zaniolo pourrait quitter l'AS Rome l'été prochain. Selon Il Messaggero, l'international italien intéresse notamment des clubs anglais, dont Manchester United et Chelsea. Un contrat assorti d'un salaire de 5 millions d'euros lui aurait été proposé. De son côté, la Roma n'aurait toutefois aucunement l'intention de s'en priver.

Notre avis : Malgré l'intérêt de certains clubs, on imagine mal Zaniolo et la Roma se séparer lors du prochain mercato.

Donnarumma prend son temps

En fin de contrat avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma continue d'entretenir le suspense sur son avenir. Mais le club lombard, lui, commence à s'impatienter et attendrait une réponse à son offre de 8 millions d'euros par an. En attendant, plusieurs pistes sont étudiées en cas de départ de l'international italien : Maignan (LOSC), Gollini (Atalanta), Musso (Udinese), Meret (Napoli) et Livakovic (Dinamo Zagreb).

Notre avis : Milan a fait une très belle offre à Donnarumma en ces temps difficiles pour l'économie. A lui de se décider, mais aucun grand club ne semble avoir besoin d'un gardien aujourd'hui.

Arteta évoque le futur d'Agüero

Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, Mikel Arteta, désormais technicien d'Arsenal, est revenu sur le départ de Sergio Aguero en fin de saison. Et il n'a pas exclu de lui passer un coup de fil... "C’est triste de voir quelqu’un comme lui partir mais je pense que ce qu’il a fait là-bas, ça restera dans l’histoire. Sergio a une qualité unique pour voir des espaces que personne d’autre ne peut voir et marquer des buts d’une manière très simple. Je suis sûr qu’il trouvera le bon prochain projet. Si je vais l’appeler ? Nous verrons", a-t-il expliqué.

Notre avis : Pour Agüero, on miserait plus sur le Barça ou la Juve. Mais les Blaugrana sont en pole position.

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi 29/03/2021 À 17:21