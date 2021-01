Le Milan va boucler deux dossiers

En quête de renforts à des postes clés cet hiver, le Milan AC avance bien. Selon Sky Italia, le club lombard est ainsi tombé d’accord avec Mario Mandzukic, libre depuis cet été, autour d’un contrat de six mois avec un an de plus en cas de qualification en Ligue des champions. L’attaquant croate devrait arriver lundi en Italie, où il sera suivi par Fikayo Tomori. Le jeune défenseur central de Chelsea va être prêté jusqu’à la fin de saison, avec une option d’achat fixée à 30 millions d’euros.

Notre avis : Un joueur d’expérience, un jeune plein de talent : deux armes supplémentaires non négligeables dans la lutte pour le titre.

Wijnaldum voudrait rejoindre le Barça

Les semaines passent et les rumeurs ne se ressemblent pas dans le dossier Georginio Wijnaldum. Alors que Sky Sports indiquaient il y a encore quelques jours que le Néerlandais voulait prolonger à Liverpool – mais qu’il souhaitait une augmentation salariale – le Mirror indique dimanche qu’il ne donnera pas suite aux propositions des Reds. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain souhaiterait en effet rejoindre le Barça et son ex-sélectionneur Ronald Koeman.

Notre avis : Recruter Wijnaldum libre serait un énorme coup pour le Barça. Mais Liverpool n’a certainement pas dit son dernier mot pour un joueur qui est essentiel à Jürgen Klopp.

Georgino Wijnaldum Crédit: Getty Images

Sergio Ramos a évoqué un départ

C’est un dossier très chaud à Madrid ces dernières semaines : la prolongation (ou non) de Sergio Ramos, dont le contrat expire en juin prochain. Dimanche Téléfoot a donné quelques précisions à ce sujet. À commencer par une information importante : le défenseur espagnol a bien évoqué un départ de Madrid avec son entourage. Le capitaine des Merengue n’a trouvé aucun accord financier avec son club mais n’est pas non plus entré en contact avec le PSG, présenté comme un prétendant à sa venue.

Notre avis : Le Real veut diminuer le salaire de Ramos… qui ne le voit pas de cet œil. Mais quand les Merengue veulent vraiment trouver une solution financière, ils la trouvent.

La Juve multiplie les pistes offensives

À la recherche d’un attaquant pour s’offrir un peu plus de profondeur de banc, la Juventus ratisse large dans ce mercato hivernal. Selon Tuttosport, les dernières idées mèneraient à Willian José et Krzysztof Piatek. Le premier pourrait être prêté par la Real Sociedad, ce qui conviendrait à la Vieille Dame. Le second serait lui envisagé comme une option de dernière minute.

Notre avis : Piatek n’a pas marqué les esprits au Milan. À choisir, Willian José semble être une meilleure solution.

Piatek Crédit: Imago

Budget et cibles XXL pour Guardiola

Selon le Telegraph, Pep Guardiola disposera d’une enveloppe de 200 millions de livres, soit plus de 200 millions d’euros, pour recruter l’été prochain. Un budget qui servira notamment à se renforcer en attaque, alors que Sergio Aguero pourrait partir libre. Le quotidien britannique indique que les deux favoris pour le poste sont Erling Haaland et Romelu Lukaku. L’attaquant de Dortmund pourra partir contre 75 millions d’euros, le montant de sa clause, alors que l’Inter Milan, dans le dur financièrement, pourrait voir d’un bon œil une vente du Belge.

Notre avis : Guardiola joue souvent sans vrai numéro 9 cette saison et visiblement, le Catalan souhaite ajouter une dimension plus athlétique à son attaque.

Romelu Lukaku Crédit: Getty Images

La belle affaire de Brighton

Alors qu’il fait partie des révélations de ces derniers mois en Premier League, Tariq Lamptey est d’ores et déjà surveillé par plusieurs écuries européennes. Mais son club de Brighton a assuré le coup en prolongeant son latéral droit très offensif jusqu’en 2025, soit pour deux saisons supplémentaires. Le joueur de 20 ans compte un but et trois passes décisives en 11 matches de Premier League cette saison.

Notre avis : Une bonne opération pour Brighton, qui verrouille un jeune talent… et s’assure un prix de vente plus élevé s’il doit partir l’été prochain.

Huntelaar à Schalke, ça se précise

La rumeur court depuis plusieurs jours et devrait se confirmer. Absent du groupe de l’Ajax Amsterdam pour affronter Feyenoord dimanche, Klaas-Jan Huntelaar semble en route pour Schalke 04. Bild explique en effet que le Néerlandais a émis le souhait de retrouver son ancien club pour l’aider dans la course au maintien en Bundesliga. L’annonce de la part du joueur serait imminente.

Notre avis : Auteur de 7 buts en 11 matches cette saison, Huntelaar joue régulièrement dans un club qui se bat pour le titre aux Pays-Bas. Son départ annoncé est une vraie preuve d’amour pour Schalke.

Rennes et Da Silva discutent d'une prolongation

Incontournable dans le onze de Julien Stéphan, Damien Da Silva s'épanouit en Bretagne du haut de ses 32 ans. Sous contrat jusqu'en juin prochain, il pourrait d'ailleurs prolonger l'aventure. "Rennes est venu me parler une première fois. Il y a des discussions d’entamées. Prolonger est une option envisageable pour moi. Je le dis sincèrement, je me sens bien ici. J’ai conscience d’être dans un très bon club. Je suis très heureux d’être là. Après je ne sais ce qu’il y aura en face, je ne sais pas si j’aurais un choix à faire ou pas", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Ouest France.

Notre avis : Rennes a tout intérêt à prolonger le patron de sa défense. C'est visiblement le joueur qui aura le dernier mot dans ce dossier.

Damien Da Silva (Rennes), en débordement face à Monaco, le 19 septembre en Ligue 1 Crédit: Getty Images

