Chelsea aurait tenté Marquinhos cet été

D'après les informations de RMC Sport , qui cite des sources anglaises, Chelsea aurait tenté d'attirer Marquinhos cet été, un an après avoir déjà recruté son ex-compère de défense, Thiago Silva. Sur ce dossier, les Blues auraient pu proposer une offre allant jusqu'à 100 millions d'euros. Cependant, ni le PSG, ni le Brésilien n'auraient souhaité aller plus loin.

Notre avis : Marquinhos aurait-il voulu éviter de jouer une nouvelle fois au milieu du terrain sous les ordres de Thomas Tuchel ?

Gestion du cas Messi : "Pochettino s'est mis dans de sales draps"

Ndombele visé par Manchester United en cas de départ de Pogba

Paul Pogba sera en fin de contrat en juin 2022 avec Manchester United. Même s'ils ont toujours la main sur ce dossier, les Red Devils craignent de voir partir libre le champion du monde arrivé à l'été 2016. Pour le remplacer, le club du nord de l'Angleterre penserait à Tanguy Ndombele, qui n'est pas dans les petits papiers de Nuno Espirito Santo à Tottenham, selon les informations du site Calcio Mercato, reprises ce mardi par les tabloïds anglais. Franck Kessié serait également sur les tablettes des Red Devils.

Notre avis : Pour s'imposer avec le Manchester United de CR7, Tanguy Ndombélé devra effectuer des prestations plus abouties que celles qu'il a proposées avec Tottenham.

Mais que fait l'OM avec ses gardiens ? "Mandanda est une légende, on lui manque de respect"

James Rodriguez proche d'un prêt à Al Rayyan

Ce lundi, Sky Sports révélait l'intérêt d'un club qatari pour James Rodriguez, qui n'a pas joué un match de Premier League cette saison avec Rafael Benitez, le nouvel entraîneur d'Everton. Selon Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato, le dossier serait bien avancé. En effet, Al Rayyan, le club entraîné par Laurent Blanc, et les représentants du Colombien discuteraient du futur salaire du joueur, qui pourrait être prêté. La balle serait désormais dans le camp de l'ancien Monégasque.

Notre avis : Dommage qu'aucun top club européen ne se soit positionné pour James Rodriguez.

Bientôt une prolongation de contrat pour Christensen ?

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Chelsea, Andreas Christensen (25 ans), titulaire dans la défense des Blues, serait sur le point de prolonger d'après les informations du Sun. Avec ce nouveau bail, le Danois pourrait gagner près de 140 000 euros par semaine. "Andreas est très performant depuis mon arrivée. Il peut évoluer dans les trois positions de la défense et jouer avec beaucoup de confiance", a déclaré Thomas Tuchel il y a quelques jours à propos du Scandinave.

Notre avis : Il s'agirait d'une récompense méritée pour Andreas Christensen qui s'est vraiment imposé depuis l'arrivée du technicien allemand début janvier.

Digne successeur de Jordi Alba au Barça à seulement 17 ans : voici Alex Baldé

Le FC Séville aurait rompu le bail de Gnagnon

Selon les informations du quotidien Diario De Sevilla, le FC Séville aurait résilié le contrat de l'ancien Rennais Joris Gnagnon (24 ans). La cause ? Le club andalou reprocherait au défenseur français son manque de professionnalisme et le non-respect des exigences physiques et disciplinaires exigées pour un athlète de haut niveau. De son côté, le FC Séville, qui ne l'avait pas inscrit en Ligue des champions, n'a pour l'instant pas officialisé la nouvelle.

Notre avis : Joris Gnagnon repartira revanchard après cette expérience ratée. Une future bonne affaire pour un club de Ligue 1 ?

