Paris rentre dans la danse pour Jules Koundé

C'est le défenseur en vogue. A raison. Avec des performances toujours plus colossales, Jules Koundé continue de susciter les convoitises aux quatre coins de l'Europe. Alors que le Real Madrid, mais surtout les deux Manchester n'ont jamais caché leur désir de s'offrir l'ancien Bordelais, le PSG pourrait également se positionner, comme le révèle AS ce vendredi. L'international espoir français ne laisse pas insensible la direction parisienne qui pourrait prendre la température auprès de leurs homologues sévillans.

Notre avis : Une information assez surprenante. Déjà fragile financièrement, Paris a déjà Marquinhos et Kimpembe, mais lorgne surtout Sergio Ramos. Le capitaine madrilène n'a toujours pas prolongé avec la Casa Blanca.

Martial, un avenir loin de Manchester ?

C'est une petite bombe que vient de lâcher le Manchester Evening News. Malgré un exercice 2019-2020 brillant qui lui avait notamment permis de retrouver le groupe France, Anthony Martial peine cette saison et ne ferait plus l'unanimité au sein du club mancunien. Fragilisé par l'arrivée d'Edinson Cavani, l'éclosion de Mason Greenwood, mais surtout l'influence toujours plus grandissante de Marcus Rashford, l'ancien Lyonnais pourrait être vendu en cas d'offre satisfaisante, comme l'explique le quotidien local.

Notre avis : Sacrées montagnes russes pour le natif de Massy. Néanmoins, Martial a les armes pour se remettre à l'endroit et prouver qu'il a sa place dans le collectif des Red Devils.

La forme physique, seule condition pour la prolongation de Benzema ?

Son nom revient avec insistance entre Rhône et Saône. Depuis plusieurs semaines, la rumeur d'un retour de Karim Benzema à l'OL ne cesse de prendre de l'ampleur. Mais à un an de la fin de son contrat avec le Real Madrid, l'international tricolore n'écarterait pas une prolongation avec les Merengue. L'attaquant de 33 ans souhaiterait d'abord jauger sa condition physique avant d'envisager une extension de bail, comme le rapporte Marca dans son édition du jour.

Notre avis : Avec 16 buts en 27 matches toutes compétitions confondues, KB9 continue de porter le Real sur ses épaules. Florentino Perez ne le laissera pas partir aussi facilement.

Varane, Koundé, Mings, Upamecano ; MU vise du lourd pour sa charnière

Tout, sauf une surprise. En quête d'un défenseur de choix depuis plusieurs mois déjà, Manchester United aurait coché les noms de cinq joueurs pour renforcer son arrière-garde. ESPN dévoile que les Mancuniens songeraient à Raphaël Varane (Real Madrid), Jules Koundé (FC Séville), Tyrone Mings (Aston Villa), Dayot Upamecano (RB Leipzig) et David Carmo (Braga) pour le prochain mercato estival. Le média annonce également que Jadon Sancho serait toujours ciblé. L'international anglais ne devrait d'ailleurs pas être retenu par le BvB, en proie à de gros soucis financiers.

Notre avis : Rien de nouveau dans ces dossiers. Beaucoup des joueurs cités ont déjà été associés à MU par le passé. Mais il va falloir passer aux actes désormais…

Ismaïla Sarr avait un accord avec Liverpool…

Courtisé par Manchester United l'été dernier, Ismaïla Sarr aurait pu revenir en Premier League cet hiver. Actuellement à Watford, l'ancien Rennais était tout proche de s'engager avec Liverpool. Dans un entretien accordé à PanAfricanFootball, l'agent du joueur Thierno Seydi a révélé que les trois parties étaient proches d'un accord. "Avec Liverpool, on était au stade de la signature du contrat devant lier les Reds à Ismaïla Sarr. Tout était calé, le salaire mensuel et la durée du bail. J’avais même demandé à Sadio Mané de lui chercher un appartement. Mais au final, le club anglais n’a pu mettre 40 millions d’euros sur la table pour finaliser cette affaire…", a expliqué le représentant de l'international sénégalais, auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 24 matches de Championship cette saison.

Notre avis : L'arrivée de Sarr aurait permis d'ajouter une belle profondeur à l'attaque des Reds, peu épargnée par les blessures cette saison. Mais le Covid est passé par là et le champion d'Angleterre doit surveiller ses sous…

Ruiz, le vilain coup de Tuchel au PSG ?

Et si Thomas Tuchel venait contrarier le Paris Saint-Germain dans le dossier Kays Ruiz-Atil ? Lancé dans le grand bain par le technicien allemand il y a quelques mois, le milieu de terrain n'a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Selon The Sun, cette situation n'aurait pas échappé aux Blues qui pourraient se positionner pour récupérer gratuitement l'ancien joueur passé par la Masia. Les dirigeants de Chelsea auraient d'ores et déjà démarré les discussions avec l'entourage de Kays-Ruiz.

Notre avis : Chelsea apprécie Kays Ruiz depuis de nombreuses années. L'arrivée de Thomas Tuchel est un argument de poids pour enrôler le joueur.

Kays Ruiz face à Lens, en Ligue 1. Crédit: Getty Images

Alaba veut décrocher le pactole

Bien qu'il soit annoncé très proche du Real Madrid depuis le mois de décembre, David Alaba continue d'écouter les propositions des différents prétendants à sa signature. The Telegraph et ESPN avancent que l'international autrichien tenterait d'obtenir un salaire proche des 450 000 euros par semaine. Une demande qui a déjà refroidi quelques clubs comme Chelsea et les Blues ne devraient pas être les seuls, surtout en cette période incertaine.

Notre avis : Un moyen pour faire grimper les enchères parmi les prétendants, comme expliqué en début de semaine. Alaba reste toujours très proche du Real Madrid.

Quatre prolongations à l'Olympiakos

Dans un fauteuil en championnat (premier avec 15 points d'avance sur son dauphin, l'Aris Salonique), l'Olympiakos a annoncé les prolongations de quatre cadres, et pas des moindres. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien Caennais Youssef El Arabi (34 ans) rempile pour une saison. Un temps suivi par Liverpool, le défenseur Rúben Semedo (26 ans) a prolongé jusqu'en 2023. Enfin, Mady Camara (ex-AC Ajaccio) et Georgios Masouras ont étendu leur bail jusqu'en 2024.

Notre avis : Le club du Pirée a désormais l'esprit léger avant d'appréhender sa double confrontation face au PSV, en Europa League.

Prêté à Newcastle, Willock reste évasif sur son avenir

Joe Willock revit à St James' Park. Prêté par les Gunners aux Magpies dans les toutes dernières heures du mercato, le jeune Anglais n'a pas manqué ses débuts avec le club de Steve Bruce. Buteur pour sa première face à Southampton (3-2), le milieu de terrain s'est confié à Sky Sports. "Je suis ici pour prouver à Newcastle que je peux jouer chaque semaine et gagner des matches pour eux. Je ne regarde pas vraiment Arsenal. Quand ce sera le moment pour moi de prendre la décision de revenir ou non, cela viendra mais pour le moment, je suis concentré sur Newcastle et j'aime chaque minute ici." Willock est sous contrat jusqu'en 2023 avec Arsenal.

Notre avis : Rarement décevant lors de ses quelques apparitions avec Arsenal, Willock doit capitaliser au maximum sur son prêt pour revenir en force à Londres.

Everton suit Schlotterbeck

Un nouveau Freiburger en Premier League ? Robin Koch parti à Leeds l'été dernier, Keven Schlotterberg a parfaitement endossé le costume de taulier de la défense de Fribourg. Revenu de son prêt (très) fructueux à l'Union Berlin, le jeune défenseur allemand impressionne cette saison et confirme ses excellentes dispositions entrevues dans la capitale. Des performances qui suscitent déjà de sérieuses convoitises. Bild rapporte ce vendredi un intérêt de Everton pour le joueur de 23 ans.

Notre avis : Schlotterbeck rayonne depuis son retour au Schwarzwald Stadion. A un an de la fin de son bail, Fribourg pourrait être tenté de le vendre.

