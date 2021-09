Chelsea pense à De Ligt

Alors que Thiago Silva a fêté ses 37 ans mercredi, Chelsea se penche déjà sur l'avenir. Selon les informations du Daily Mirror, les Blues seraient intéressés par Matthijs De Ligt, le défenseur de la Juventus Turin, sous contrat avec la Vieille Dame jusqu'en juin 2024. Le quotidien britannique affirme même que le Néerlandais serait l'un des dossiers prioritaires de Thomas Tuchel.

Notre avis : Après avoir lourdement investi en 2020 puis l'été dernier sur Romelu Lukaku, Chelsea va devoir proposer une très grosse offre pour tenter d'attirer le défenseur central international néerlandais de 22 ans.

Matthijs de Ligt, le défenseur de la Juventus. Crédit: Getty Images

Tottenham cible Martial

D'après nos confrères d'Eurosport UK, Manchester United aurait donné son feu vert pour un départ d'Anthony Martial mais pas à moins de 45 millions d'euros. Ce jeudi, le journal britannique The Daily Express indique que Tottenham serait sur le coup et pourrait tenter d'enrôler le Français dès janvier prochain.

Notre avis : Avec la perspective de la Coupe du monde dans un an, Anthony Martial doit vite regagner du temps de jeu. Que ce soit à Manchester United ou ailleurs.

Arsenal prêt à transmettre une offre pour Lang

Noa Lang, l'international Espoirs néerlandais qui s'était illustré lors de Bruges-PSG la semaine passée, est un joueur très suivi en Europe. L'ailier gauche du club belge suscite notamment l'intérêt d'Arsenal, toujours d'après le site britannique du Daily Express. Les Gunners, notamment concurrencés par l'AC Milan, s'apprêteraient à transmettre une offre de 23 millions d'euros.

Notre avis : Noa Lang a montré de très belles choses lors de la première journée de la phase de poules de C1 et Arsenal a raison de déjà se positionner.

Bâle vise Karius

Après deux prêts au Besiktas Istanbul puis à l'Union Berlin, Loris Karius serait tout proche du FC Bâle selon les informations du quotidien allemand Bild. Le portier de 28 ans est dans l'ombre à Liverpool depuis sa finale de Ligue des champions 2018 ratée et l'arrivée d'Alisson Becker.

Notre avis : Depuis trois ans, Loris Karius a dû mal à retrouver la confiance. Le FC Bâle pourrait être le club idoine pour se relancer.

Le Barça recrute un jeune talent turc

Dans un communiqué officiel, le FC Barcelone a annoncé la prochaine venue d'Emre Demir, jeune joueur turc de 17 ans. "Le FC Barcelone et Kayserispor ont trouvé un accord concernant le transfert d'Emre Demir. Le montant de l'opération s'élève à 2 millions d'euros plus variables. Le joueur signera jusqu'au 30 juin 2027 et sa clause libératoire sera de 400 millions d'euros. Il jouera pour le club turc jusqu'à la fin de cette saison, avant de rejoindre les rangs du Barça B", peut-on lire sur le site des Blaugrana.

Notre avis : Le Barça mise sur l'avenir, en tentant de limiter les dépenses. Nouvelle politique.

Bentaleb s'entraîne avec Angers

Libre depuis la fin de son contrat avec Schalke 04 l'été dernier, Nabil Bentaleb (26 ans) s'entraîne avec Angers SCO, comme l'a informé le club de l'Anjou ce jeudi sur Twitter. "L’international algérien vient pour retrouver des sensations et s’offrir la possibilité de parfaire sa condition physique pour retrouver un challenge sportif", a indiqué l'actuel troisième de Ligue 1 à propos de l'ex-joueur de Tottenham.

Notre avis : Après Sofiane Boufal, nouveau gros coup à venir pour le SCO ?

