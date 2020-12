Un cador européen passe son tour pour Mbappé

2021 sera une année décisive pour le champion du monde. En fin de contrat en juin 2022, et n’ayant toujours pas prolongé son bail avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé risque d’agiter le prochain mercato estival et de voir les ténors européens se livrer à une sérieuse bataille. Ce ne sera pas le cas du Bayern. Dans un entretien accordé au Figaro, Karl-Heinz Rummenigge, le patron du club bavarois, a confié que le natif de Bondy n’était pas une priorité du FCB. "J’adore Mbappé et sa manière de jouer, mais on ne pourra jamais le faire venir au Bayern. De toute façon, il est bien là où il est. Nasser est un bon ami à moi. Je ne viendrai pas l’embêter sur ce sujet."

Notre avis : Le Bayern n’a jamais vraiment manifesté son intérêt pour Mbappé. Toutefois, le PSG n’aura pas à s’occuper de son voisin allemand dans le dossier et c’est plutôt une bonne chose.

Szoboszlai, d’un Red Bull à l’autre

Ce n’était plus qu’une question d’heures, c’est désormais officiel : Dominik Szoboszlai change bien de Red Bull. Présent ce jeudi en Allemagne pour passer la traditionnelle visite médicale, l’international hongrois s’est engagé pour cinq saisons avec le RB Leipzig. Les Roten Bullen allemands ont déboursé près de 20 millions d’euros, hors bonus, pour s’attacher les services du joueur. Le milieu de terrain de 20 ans rejoindra le collectif de Julian Nagelsmann dès le mois de janvier.

Notre avis : Leipzig frappe un énorme coup, au nez et à la barbe des cadors européens. Szoboszlai rejoint un collectif déjà bien fourni et très excitant.

Nouveau bail à venir pour Virgil van Dijk ?

Actuellement convalescent suite à sa rupture des ligaments du genou, Virgil van Dijk pourrait se voir offrir un nouveau contrat par Liverpool. CBS Sports rapporte que l’international néerlandais pourrait recevoir une proposition pour un nouveau bail de cinq saisons. L’ancien défenseur du Celtic est lié jusqu’en 2023 avec les Reds.

Notre avis : Liverpool n’oublie pas son pilier. Cette proposition est une nouvelle preuve de confiance des Reds envers van Dijk.

Chelsea confiant à l’idée de conserver Giroud

Un retour en grâce qui change tout, encore et toujours. De retour au premier plan avec Chelsea depuis quelques semaines, après avoir occupé le banc une bonne partie du temps en début de saison, Olivier Giroud a encore prouvé toute l’étendu de son talent et sa force mentale. Les performances de l’international français séduisent d’ailleurs de nombreuses écuries européennes, l’Inter en tête. Pourtant, selon les informations du Daily Telegraph, Frank Lampard et les Blues sont convaincus qu’Olivier Giroud sera encore un joueur de Chelsea jusqu’à la fin de la saison. Le technicien anglais a plusieurs fois loué le travail et les qualités de l’ancien Montpelliérain et ne souhaite pas se séparer de son attaquant.

Notre avis : Giroud a besoin de garanties, notamment en vue de l’Euro. Le Tricolore a prouvé sa valeur sur le pré. A Frank Lampard de jouer.

Niang ferme la porte à un départ cet hiver

Annoncé sur le départ tout l’été, ciblé par l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne, M’Baye Niang est finalement resté au Stade Rennais. De retour dans la rotation rennaise depuis plusieurs semaines, l’international sénégalais a retrouvé son meilleur niveau. Et a d’ailleurs écarté un départ lors du prochain mercato hivernal. "Je suis là pour toute la saison, a précisé l'internaitonal sénégalais. Ma saison a commencé tard, je vais essayer d'être prêt le plus rapidement possible pour la seconde partie, pour aider l'équipe avec les objectifs élevés. Il faut travailler, on fera le bilan à la fin. Je ne me sens pas concerné par ce mercato-là. Il me reste trois matches avant la trêve. On repartira rapidement. Il faudra être prêt et performant." L’ancien Caennais est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club brétilien.

Notre avis : Une très bonne chose pour les Rouge et Noir. Revanchard, Niang apporte de la profondeur offensive et de belles solutions à Julien Stéphan.

Mbaye Niang avec le Stade Rennais. Crédit: Getty Images

Leverkusen fait coup double avec les prolongations de Diaby et Tapsoba

C’était dans l’air depuis plusieurs jours déjà, c’est désormais officiel. A 21 ans, Moussa Diaby et Edmond Tapsoba ont prolongé leur bail avec Leverkusen. Les deux joueurs sont désormais liés jusqu’en 2025 et 2026 avec les pensionnaires de la Bay-Arena et sont clairement considérés comme des futurs tauliers du club de la Ruhr.

Notre avis : Leverkusen prépare l’avenir avec la prolongation de deux futurs cadres. Et on peut faire confiance à Peter Bosz pour bonifier tout ça.

Premier contrat professionnel pour Gusto à l’OL

Après Rayan Cherki et plus récemment Florent Da Silva, l’OL soigne encore plus sa génération 2003. Ce jeudi, les Gones ont annoncé la signature du premier contrat professionnel de Malo Gusto. Plein de promesses et apparu à plusieurs reprises avec le groupe professionnel déjà, le jeune latéral droit est désormais lié jusqu’en 2023 avec son club formateur.

Notre avis : Gusto a une carte à jouer dans les prochains mois. Très apprécié du staff lyonnais et de Juninho, le natif de Décines est en tout cas promis à un bel avenir.

Rennes en pôle pour Tomori ?

C’est l’un des noms qui va agiter le prochain mercato hivernal. En manque de temps de jeu, Fikayo Tomori (22 ans) devrait quitter Chelsea pour aller s’aguerrir en prêt. Plutôt à son aise la saison dernière, l’international anglais ne manque pas de convoitises. Leeds, West Ham et plus récemment Nice ont manifesté leur intérêt. Pourtant, c’est le Stade Rennais qui ferait figure de favori dans le dossier. La presse anglaise s’accorde à dire que le club breton serait en pôle pour le recrutement du natif de Calgary (Canada). Les médias britanniques évoquent notamment les excellentes relations entre les Rouge et Noir et les Blues depuis plusieurs années, surtout depuis le transfert de Edouard Mendy du côté de Stamford Bridge.

Notre avis : La défense rennaise nous a habitués à mieux ces dernières saisons. Un renfort comme celui de Tomori ne serait pas de trop, même si ce secteur n’apparaît pas comme une priorité.

Júnior Firpo à la relance à Grenade ?

Débarqué en 2019 en Catalogne, Júnior Firpo ne s’est jamais imposé au FC Barcelone. Apparu à seulement six reprises cette saison avec les Blaugranas, le latéral gauche de 24 ans pourrait partir en prêt cet hiver pour regagner du temps de jeu. Mundo Deportivo révèle ce jeudi que l’hispano-dominicain pourrait retourner en Andalousie. Auteur d’une nouvelle belle saison (septième de Liga et qualifié pour la Ligue Europa), Grenade serait intéressé par les services de l’ancien joueur du Real Betis et pourrait se manifester dans les prochains jours.

Notre avis : Même s’il joue peu, Firpo représente une belle valeur marchande pour le FC Barcelone. Un prêt avec option d’achat pourrait être une option intéressante pour toutes les parties.

Retour à la maison pour Jesé ?

Libre depuis son départ du PSG, Jesé Rodriguez (27 ans) cherche à remonter la pente après des dernières saisons très compliquées. De retour en Espagne, l’ancien joueur du Real Madrid a été proposé à de nombreux clubs ibériques. Cependant, l’attaquant serait intéressé par un retour sur son île natale, aux Canaries. Marca révèle que Jesé aurait proposé ses services à Las Palmas, un club qu’il connaît bien puisqu’il y a été prêté lors de la deuxième partie de saison 2016/2017. Le club insulaire ne l’a d’ailleurs pas oublié, mais préférerait attendre la fin de l’année et l’ouverture du marché hivernal pour passer à l’action.

Notre avis : Jesé va trouver un point de chute cet hiver. Un retour à Las Palmas paraît plus que probable.

