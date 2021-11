Mbappé, un an de plus ?

Pour Kylian Mbappé, tout est encore possible. Y compris un étonnant scénario évoqué par Marca : le Paris Saint-Germain pourrait proposer à son joyau un contrat très courte durée d'une saison supplémentaire. L'intérêt ? Gagner du temps, satisfaire les propriétaires qatariens en disputant la Coupe du monde 2022 en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Le Real Madrid pourrait alors patienter une saison de plus et inaugurer son nouveau stade, en 2023, avec l'arrivée de l'international tricolore.

Notre avis : Parmi tous les scénarios imaginables, celui-ci est certainement le plus improbable. Financièrement et sportivement, Paris n'aurait pas grand-chose à y gagner… et Mbappé non plus.

David a tapé dans l'œil de l'Inter

Jonathan David empile les buts (ndlr : 10 en 14 matches de championnat). Et forcément, ça ne passe pas inaperçu. En L1. Mais pas seulement. Selon Téléfoot, l'attaquant canadien du LOSC est ainsi sur les tablettes de l'Inter Milan. Le club lombard, qui a un œil sur lui depuis quelques temps déjà, serait tenté par l'idée de s'activer durant le mercato hivernal.

Notre avis : David ne restera pas longtemps au LOSC malheureusement. Mais sportivement, Lille ne peut pas le vendre avant cet été.

Dina Ebimbe veut quitter Paris

Paris est mis sous pression par ses jeunes joueurs. Alors que Xavi Simons souhaiterait obtenir des garanties de temps de jeu avant de prolonger son contrat, L'Equipe nous apprend qu'Eric Junior Dina Ebimbe, l'un des Titis les plus utilisés par Mauricio Pochettino cette saison, souhaiterait lui quitter le club de la capitale pour ces mêmes raisons. Et ce dès cet hiver.

Notre avis : Pas surprenant. Dina Ebimbe a du potentiel et à 21 ans, il peut d'ores et déjà trouver un club capable de lui offrir plus de temps de jeu. Notamment en L1.

Le Barça confiant pour Dembélé…

Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone. Mais le club catalan ne s'inquiète pas. Mateu Alemany, le directeur exécutif des Blaugrana, s'est dit "optimiste" concernant l'issue de ce dossier "prioritaire".

Notre avis : Discours classique des dirigeants pour alléger le climat autour des négociations…

… malgré l'intérêt de Manchester United

Dans le même temps, Mundo Deportivo assure pourtant que Manchester United continue de mettre la pression pour tenter de recruter l'attaquant français sans dépenser la moindre indemnité de transfert, l'été prochain. Notamment auprès de son agent.

Notre avis : Un moyen de pression classique pour faire monter les enchères autour du salaire du joueur…

Tottenham serait en pole pour Tolisso

Corentin Tolisso a l'embarras du choix. Alors que le Bayern Munich a d'ores et déjà décidé de ne pas offrir de prolongation de contrat à son joueur, lié au club bavarois jusqu'en juin prochain, le milieu de terrain serait notamment suivi par la Juventus, l'Inter et Tottenham. Mais d'après le Daily Mail, ce sont les Spurs qui tiendraient la corde pour le moment.

Notre avis : Tolisso a le profil pour briller en Premier League. Et pourrait être une bonne pioche pour permettre à Antonio Conte de construire.

