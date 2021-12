Le Real pas vraiment inquiet des propos de Leonardo...

Mais je pense qu'on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J'y crois", a AS, le club madrilène n'est pas vraiment inquiet après cette déclaration. Les Merengues sont même certains que l'international français a décidé de venir et que rien ne le fera changer d'avis. Il y aurait même eu de récentes avancées pour cette signature. Libre de négocier avec le club qu'il souhaite d'ici dix jours, Kylian Mbappé pourrait bien en profiter pour signer son contrat avec le Real Madrid dès janvier. "", a toutefois annoncé Leonardo, le directeur sportif du PSG, dimanche soir à Europe 1 . Vraiment ? Selon les informations deS, le club madrilène n'est pas vraiment inquiet après cette déclaration. Les Merengues sont même certains que l'international français a décidé de venir et que rien ne le fera changer d'avis. Il y aurait même eu de récentes avancées pour cette signature.

Notre avis : Même si Leonardo tentera certainement le tout pour tout, Mbappé changera difficilement d'avis. Le Real lui tend les bras.

... et intéressé par Tolisso ?

On reste du côté de Madrid, où le Real pourrait bien s'intéresser à un autre international français. En effet, d'après les informations de la Cadena Ser, les Merengues étudieraient le profil de Corentin Tolisso. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien joueur de l'OL intéresserait également Tottenham, la Juventus Turin et l'Inter Milan.

Notre avis : Freiné par les blessures, Tolisso pourrait toutefois représenter une belle occasion en fin de contrat.

Saliba : "Je suis prêté à l'OM mais je fais comme si j'étais là pour de longues années"

Brozovic "souhaite" prolonger à l'Inter

En fin de contrat avec l'Inter Milan, Marcelo Brozovic devrait prolonger avec le club lombard. Indispensable depuis bien des saisons au coeur du jeu nerazzurro, l'international croate aurait exprimé la volonté de rester. "C'est un joueur très important qui a manifesté l'envie de rester ici, a prévenu Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué du club lombard, à la Rai dimanche soir. Il faut maintenant négocier mais je suis optimiste."

Notre avis : Brozovic veut rester, l'Inter veut le conserver. Tout est réuni pour que l'histoire continue.

Marcelo Brozovic, Inter Crédit: Getty Images

Marotta évoque une possible arrivée d'Icardi à la Juve...

Toujours dans cet entretien accordé à l'émission "Novantesimo Minuto" sur Rai 2, "Beppe" Marotta est revenu sur une possible arrivée de Mauro Icardi à la Juventus Turin cet hiver. "L'Italie n'est plus l'Eldorado du football comme dans les années 90, a-t-il réagi. C'est un championnat de transition. Si des joueurs importants veulent venir, tant mieux. Nous, à l'Inter, nous sommes contents de nos attaquants. Mais le football italien sortirait forcément gagnant si des arrivées de qualité se confirment."

Notre avis : En quête d'un buteur, la Juve pourrait songer à (re)lancer les contacts pour Icardi. Mais tout dépendra de la requête du PSG.

... qui ne compte pas vendre De Ligt

"Matthijs de Ligt est prêt pour une nouvelle étape. Il le pense également". Au lendemain des propos de Mino Raiola concernant Matthijs De Ligt lors d'un long entretien accordé au média néerlandais NRC, la Juventus Turin s'inquiète. Mais la Vieille Dame est certaine d'une chose : elle ne compte pas se séparer de son défenseur. Selon Tuttosport, les Bianconeri estiment que l'international Oranje est l'un des sénateurs du groupe. De plus, ce dernier serait très "heureux" du côté de Turin, affirme le quotidien transalpin.

Notre avis : Raiola a bougé ses premiers pions pour De Ligt. Mais la Juve ne compte pas perdre la partie.

Matthijs de Ligt (Juve) Crédit: Getty Images

Milinkovic-Savic, départ à venir

C'est un véritable conflit ouvert qui est annoncé par Il Messaggero ce lundi. Selon le quotidien romain, Sergej Milinkovic-Savic et Maurizio Sarri, son entraîneur, sont en froid. Même au bord de la rupture. Le technicien transalpin considère que son joueur se comporte de manière présomptueuse et arrogante, au point qu'une possible exclusion face à Venezia mercredi est envisagée. La Lazio aurait un accord avec Mateja Kezman, l'agent du joueur, pour un départ en juin. La Juve, le Real Madrid et Manchester United seraient à l'affût. Le PSG a également été intéressé dans le passé.

Notre avis : C'est probablement la fin d'un cycle pour plusieurs joueurs de la Lazio. Milinkovic-Savic est évidemment un joueur exceptionnel, mais tout dépendra de son prix.

Raiola évoque l'avenir d'Haaland

Mino Raiola, également agent d'Erling Halaand, est revenu sur les nombreux clubs intéressés par l'attaquant du Borussia Dortmund. "Haaland peut-il attendre à Barcelone ? Haaland peut attendre tout le monde. Nous n’avons pas d’accord préalable avec aucun club", a-t-il expliqué à la chaîne Nos. De son côté, le BvB compte bien tout faire pour conserver son attaquant norvégien, courtisé notamment par le Real Madrid et Manchester City.

Notre avis : Si la clause libératoire d'Haaland (75 millions d'euros) est vraiment active l'été prochain, il sera impossible pour Dortmund de le conserver.

