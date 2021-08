Le dossier Mbappé n'avance pas

Auprès notamment de La Sexta, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a évoqué le dossier Kylian Mbappé, plus que jamais sur les tablettes du Real Madrid, même s'il ne s'est pas forcément montré très bavard : "La seule chose que je peux dire, c'est que rien n'a changé par rapport aux deux derniers jours. C'est la même situation."

Notre avis : Un feuilleton qui n'avance peut-être pas mais cela ne veut pas dire qu'il est terminé.

La piste Icardi relancée par la Juve ?

Selon les informations de Sky Italia, la Juventus Turin, confrontée au départ de sa star Cristiano Ronaldo, relance la piste Mauro Icardi. Après une première tentative ce jeudi, de nouveaux contacts ont été établis ce vendredi pour un prêt payant. Le PSG ne semble, pour le moment, pas disposé à le laisser partir.

Notre avis : Le genre de dossier qui pourrait bien se décanter dans les derniers instants du mercato.

Benitez n'envisage pas de vendre Richarlison au PSG

Présent en conférence de presse, ce vendredi, le manager d'Everton, Rafael Benitez, a exclu la possibilité de vendre son attaquant Richarlison, pendant ce marché des transferts. Pourtant, une récente rumeur envoyait le Brésilien au Paris Saint-Germain, qui cherche un remplaçant à Kylian Mbappé, annoncé avec insistance du côté du Real Madrid.

Notre avis : En cas de départ de Mbappé, le PSG ne se gênera certainement pas pour manifester son intérêt.

Rafael Benitez Crédit: Getty Images

Cornet devrait bien débarquer à Burnley

Selon les informations du journaliste Saber Desfarges, Maxwel Cornet passe actuellement sa visite médicale, avant de s'engager en faveur de Burnley. Le Lyonnais va signer pour les cinq prochaines années avec le club anglais, et son transfert devrait même être officialisé ce samedi.

Notre avis : Un départ qui pourrait bien offrir à l'OL une fin de mercato mouvementée.

L'OM pousse pour Ounas

Alors que Jorge Sampaoli veut encore recruter, notamment sur le plan offensif, la direction olympienne continuerait de négocier pour Adam Ounas, d'après le média italien Il Mattino. Cependant, Naples souhaiterait 15 millions d'euros soit en transfert sec ou via un prêt avec option d'achat. Adam Ounas aurait envie de rejoindre l'OM et l'actuel huitième de L1 pourrait proposer un prêt payant.

Notre avis : L'OM est donc toujours actif, alors que son secteur offensif est déjà bien fourni.

Adam Ounas Crédit: Getty Images

Quid de l'avenir de Koundé ?

Dans des propos rapportés par Sky Italia, le président du FC Séville, José Castro, s'est exprimé sur son défenseur central international français Jules Koundé, dont le nom circule avec insistance du côté de Chelsea : "Koundé est notre joueur. Il n'y a pas d'accord ou de faits pour le moment. Nous considérons toujours les offres. Mais les jours passent…" Chelsea est toujours confiant. L'offre finale sera prête une fois que l'accord de Zouma avec West Ham sera officiel.

Notre avis : Le FC Séville n'a jamais semblé fermé à un départ de son joueur et cela ne semble pas avoir changé.

Jules Kounde Crédit: Getty Images

Vardy veut finir sa carrière à Leicester

Joueur de Leicester depuis 2012, Jamie Vardy (31 ans) va-t-il finir sa carrière chez les Foxes ? C'est en tout cas ce qu'a affirmé l'attaquant international anglais dans l'émission "A League of Their Own" et dont les propos ont été repris par The Daily Mail. "Je resterai là jusqu'à la fin", a-t-il déclaré.

Notre avis : Une nouvelle qui fera forcément plaisir à son club.

Watford enrôle Sissoko

Via son compte Twitter officiel, ce vendredi, le club de Watford a officialisé l'arrivée du milieu de terrain international français Moussa Sissoko (32 ans), en provenance des Spurs. L'ancien Toulousain n'était visiblement plus le choix numéro un de Nuno Espirito Santo, le nouvel entraîneur de Tottenham.

Notre avis : Un mouvement qui pourrait lui fermer définitivement les portes des Bleus.

Casemiro prolonge au Real

Ce vendredi, via son compte Twitter officiel, le club du Real Madrid a officialisé la prolongation du contrat de son milieu de terrain défensif international brésilien Casemiro (29 ans), arrivé au club en 2013 et dont le nouveau bail court jusqu'à la fin du mois de juin 2025.

Notre avis : Un nouveau cadre qui prolonge, le Real reste sur le même cap.

Imminent pour Bakayoko à l'AC Milan

Selon les informations de Sky Italia, le nouveau prêt de Tiémoué Bakayoko à l'AC Milan (ndlr : il avait déjà été prêté en 2018-19) pourrait être conclu dans les prochaines heures. Cette fois-ci, l'ex-Monégasque devrait être prêté deux ans avec une option d'achat de 15 millions d'euros. Au préalable, Chelsea pourrait prolonger son contrat jusqu'en juin 2024.

Notre avis : Un retour que ne semble plus faire aucun doute. Ne manque donc désormais plus que l'officialisation.

Kean peut-il retourner à la Juve ?

Présent en conférence de presse, ce vendredi, Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus Turin, a notamment parlé mercato. Le technicien italien s'est ainsi exprimé sur la piste Moise Kean et il s'est montré clair : "C'est un joueur d'Everton, je ne vais pas en parler."

Notre avis : Les candidats à la succession de Ronaldo pourraient bien être nombreux. A voir si un ancien de la maison aurait plus de chances que d'autres.

Moise Kean Crédit: Getty Images

Lille cible Aurier

A quatre jours de la clôture du mercato estival, Zeki Celik fait l'objet de sollicitations de la part de la Fiorentina et désormais de l'Atlético de Madrid. En cas de départ de l'international turc de 24 ans, le LOSC envisagerait le recrutement de Serge Aurier, informe Sky Sports. Le média anglais affirme que Tottenham pourrait laisser partir l'arrière droit, en fin de contrat en juin 2022, en cas d'offre satisfaisante. Cinq ans après son départ du PSG, l'ancien Toulousain fêterait son retour en Ligue 1.

Notre avis : Lille n'y perdrait pas forcément au change en cas de mouvement de ce genre.

Everton-Tottenham, Premier League 2020-2021: Lucas Digne (Everton) controlla palla sotto gli occhi di Serge Aurier (Tottenham) (Getty Images) Crédit: Getty Images

