Mbappé toujours en contact avec le Real Madrid

Selon les informations de L'Equipe, le Real Madrid continue de maintenir le contact avec l'entourage de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine avec le PSG en juin 2022. Le quotidien rappelle également que le Parisien serait la priorité des Merengue avant Erling Haaland, également sur les tablettes du club madrilène.

Notre avis : Avec les récentes déclarations de Kylian Mbappé sur les critiques subies en France, le Real Madrid pourrait intensifier la pression.

Germain sollicité en L1, Serie A et Premier League

En fin de contrat à l'Olympique de Marseille en juin prochain, Valère Germain ne devrait pas poursuivre l'aventure avec le club phocéen la saison prochaine. Cependant, l'attaquant qui fêtera ses 31ans le 17 avril ne manque pas de prétendants. Selon L'Equipe, le Genoa et la Sampdoria ont discuté avec l'entourage de l'ex-Monégasque. Everton, l'AC Milan, Bordeaux et Rennes seraient également intéressés par son profil.

Notre avis : S'il retrouve son efficacité de Monaco ou Nice, Valère Germain peut encore rendre de beaux services pour son futur club.

Navas se voit sur le long terme au PSG

Dans un entretien à paraître mardi dans France Football, Keylor Navas, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG, a évoqué son avenir. "On va continuer à y aller pas à pas. Il est évident que je suis très content d’être ici et que je resterai jusqu’à ce qu’ils (la direction parisienne) le souhaitent. Bien sûr, s’ils ne veulent plus de moi, je devrais partir. Mais je suis très heureux ici, épanoui et je profite à 100% d’être à Paris. Je veux jouer encore longtemps au PSG car je me sens bien physiquement et mentalement", a déclaré le gardien de 34 ans.

Notre avis : Ses récentes prestations plaident pour lui, même si son âge pourrait être un frein pour son avenir à long terme.

Choupo Moting proche d'une prolongation au Bayern ?

Parisien mardi, le père du Munichois a assuré qu'il avait fait "le bon choix" en rejoignant le champion d'Allemagne en titre. De quoi rester une saison de plus ? Selon les informations de L'Equipe, les deux parties seraient interessées pour prolonger l'aventure une saison supplémentaire. Auteur de six buts toutes compétitions confondues, Eric Maxim Choupo Moting a réussi à s'illustrer par petites touches cette saison avec le Bayern Munich, dans l'ombre de Robert Lewandowski. Dans les colonnes dumardi, le père du Munichois a assuré qu'il avait fait "" en rejoignant le champion d'Allemagne en titre. De quoi rester une saison de plus ? Selon les informations de, les deux parties seraient interessées pour prolonger l'aventure une saison supplémentaire.

Notre avis : L'ancien joueur parisien fait le job quand Hansi Flick fait appel à lui depuis l'été dernier et une prolongation ne serait pas volée.

Rennes vise Vilhena

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Tonny Vilhena pourrait connaître une évolution dans sa carrière cet été. D'après le média russe Championat, le Stade Rennais s'intéresserait au milieu international néerlandais de 26 ans. Titularisé lors du match aller en phase de poules de C1 au Roazhon Park, le joueur de Krasnodar avait effectué une passe décisive.

Notre avis : S'il concrétise cette piste, il s'agirait d'un beau coup pour le club breton.

