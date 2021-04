Mbappé pourrait rester au PSG

L'Equipe confirme que le club parisien intensifie ses appels mais que le joueur tarde toujours à donner sa réponse, la tendance serait actuellement à un renouvellement de contrat. Le champion du monde serait ouvert à cette possibilité. Une revalorisation à 30 millions d'euros par an est également dans les tuyaux. Mbappé souhaiterait rester jusqu'en juin 2022 à Paris, alors que ses dirigeants parisiens aimeraient le conserver au moins jusqu'à la la Coupe du Monde 2022 (qui se déroulera l'hiver, ndlr). Alors que la presse espagnole annonçait un départ quasi certain pour Kylian Mbappé en fin de saison, l'international français pourrait finalement prolonger au PSG . Siconfirme que le club parisien intensifie ses appels mais que le joueur tarde toujours à donner sa réponse, la tendance serait actuellement à un renouvellement de contrat. Le champion du monde serait ouvert à cette possibilité. Une revalorisation à 30 millions d'euros par an est également dans les tuyaux. Mbappé souhaiterait rester jusqu'en juin 2022 à Paris, alors que ses dirigeants parisiens aimeraient le conserver au moins jusqu'à la la Coupe du Monde 2022 (qui se déroulera l'hiver, ndlr).

Notre avis : Mbappé n'a pas encore pris de décision définitive, même si cette demi-finale de C1 peut le pousser à prolonger au PSG. Mais les jeux ne sont pas encore faits.

Luis Henrique se voit rester à l'OM...

Débarqué l'été dernier en provenance du Brésil, Luis Henrique commence doucement à trouver ses marques à l'OM. Après une période d'adaptation, mais également grâce à l'arrivée de Jorge Sampaoli, l'ancien joueur de Três Passos marque des points ces dernières semaines. De quoi le faire rester sur la Canebière l'été prochain ? "Si je m’inscris à Marseille l’an prochain ? Oui, c’est ce que j’espère le plus", a expliqué l'intéressé dans un entretien à La Provence.

Notre avis : Luis Henrique mérite d'avoir une autre chance de démontrer ses qualités après une première saison d'adaptation.

... et Balerdi aussi

Présent en conférence de presse ce jeudi, Leonardo Balerdi a été interrogé sur son avenir, lui qui est prêté par le Borussia Dortmund à l'OM. "Je me sens bien ici, c'est un peu comme l'Argentine, je me sens comme à la maison. On a commencé à parler de la saison prochaine. Je suis à l'aise avec ça. Ca ne dépend pas de que moi, ça dépend aussi de Dortmund. Mais oui j'aimerais continuer ici", a-t-il annoncé. Une option d'achat a été fixée aux alentours 14 millions d'euros.

Notre avis : Balerdi a fait son choix. Reste à savoir si l'OM et Dortmund parviendront à trouver un éventuel accord au rabais.

Yilmaz conseille deux joueurs turcs au LOSC

Interrogé dans les colonnes de L'Equipe du jour, Burak Yilmaz a glissé deux noms à ses dirigeants du LOSC pour l'été prochain. "Quels joueurs turcs je ferais venir cet été ? Le milieu Dorukhan Tokoz (24 ans), de Besiktas, et l'ailier de Trabzonspor Abdülkadir Ömür (21 ans). D'ailleurs, le contrat de Dorukhan se termine en juin...", a-t-il expliqué au quotidien.

Notre avis : Pour l'instant, le LOSC a toujours réussi à faire de bonnes pioches en Turquie. Alors pourquoi ne pas écouter Yilmaz ?

La Juve rencontre Raiola, le PSG intéressé par Donnarumma ?

Selon les principaux médias italiens, la Juventus Turin et Mino Raiola se sont rencontrés dans la journée de mercredi. Au menu, notamment, l'avenir de Moise Kean, prêté par Everton au PSG et qui semble toujours dans le flou concernant son avenir. Mais le futur de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec l'AC Milan, aurait également été évoqué. L'agent du gardien réclamerait un salaire de 12 millions d'euros. "Le PSG pourrait le satisfaire, en plus de lui verser une grosse commission", précise La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : Pour Kean, le PSG négocie actuellement avec Everton pour tenter de le conserver. Donnarumma ? Le joueur veut rester à Milan, qui veut évidemment le conserver. Les deux parties attendent probablement de voir si cette saison débouchera sur une qualification en C1.

Le directeur général de Dortmund a une idée sur l'avenir d'Haaland

Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia Dortmund, est revenu sur l'avenir d'Erling Haaland avant le match face à Manchester City (1-2) mercredi soir. "Les clubs riches du monde doivent savoir que lorsqu'ils veulent un joueur du Borussia Dortmund, il y a deux possibilités. La première est que je leur dise qu'ils n'ont aucune chance. D'autres fois, je leur dirai 'voilà le prix'. Alors ils doivent savoir que c'est le prix. Ce n'est pas un autre prix", a-t-il confié dans des propos relayés par Daily Mercato.

"L'été dernier, tout le monde en Angleterre, tout le monde en Europe, tous les journalistes ont dit au public 'Jadon Sancho va jouer à Manchester United ou ailleurs'. Mais il joue toujours pour le Borussia Dortmund. Maintenant, tout le monde écrit "Erling Haaland jouera la saison prochaine pour le Real Madrid ou pour Barcelone, ou pour ceci ou cela (...) La seule solution est de regarder après le 1er septembre où il joue. Je pense savoir où il jouera, mais c'est tout ce que j'ai à dire", a-t-il ajouté.

Notre avis : La priorité du BvB est de garder Haaland. Les clubs intéressés sont prévenus : ils devront mettre le prix pour le recruter.

Odsonne Édouard dans le viseur de l'AC Milan ?

Si la prolongation de Zlatan Ibrahimovic n'est plus qu'une question de temps, l'AC Milan est toutefois toujours en quête d'un attaquant de pointe. Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport évoque trois noms : Dusan Vlahovic (Fiorentina), Gianluca Scamacca (Genoa) et Odsonne Édouard (Celtic Glasgow). Le premier coûterait 40 millions d'euros, le deuxième vingt de moins. Quant à l'ancien joueur du PSG, Milan pourrait inclure Diego Laxalt, actuellement en prêt au sein du club écossais, dans un éventuel deal.

Notre avis : Recruter un attaquant pour le faire grandir un an aux côtés de Zlatan. Voilà probablement l'idée du Milan. Tout dépendra probablement de la disponibilité économique et des prix fixés pour les joueurs visés.

