Kylian Mbappé va-t-il prolonger son contrat avec le PSG ? Pour l'heure, tout semble encore possible. Partir comme rester. Mais en fin de contrat en 2022, le champion du monde va devoir se décider dans les prochains mois. A Madrid, on continue d'espérer son arrivée au Real. Selon AS, il n'est pas à exclure que Mbappé prolonge avec Paris. Mais précision du quotidien madrilène : l'entourage du joueur pourrait réclamer une clause lui permettant de rejoindre le club de son choix contre un montant fixé à l’avance.