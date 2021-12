Football

Mercato : Comment les anciens wonderkids Anthony Martial et Ousmane Dembélé peuvent-ils encore affoler l'Europe ?

TRANSFERTS - Annoncés comme des cracks en puissance - au point d’avoir une clause spéciale Ballon d’Or pour le Mancunien -, Anthony Martial et Ousmane Dembélé sont dans l'impasse, respectivement à Manchester United et au Barça. Ils restent pourtant surveillés par les plus grands clubs. Explications avec Martin Mosnier et Cyril Morin dans Mercredi Mercato. (Montage : S. Farvacque / M. Popovic)

00:10:00, il y a une heure