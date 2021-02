La presse française avait annoncé un accord entre le joueur et le Bayern Munich, la presse allemande et le club bavarois avaient confirmé l'information, mais c'est désormais officiel : Dayot Upamecano sera un joueur du Bayern Munich à partir de juillet 2021.

C'est son club du RB Leipzig qui a officialisé la nouvelle, confirmant que les champions d'Allemagne vont bel et bien lever la clause libératoire du joueur - estimée à 40 millions d'euros par les médias allemands - à la fin de la saison en cours. Quatre ans et demi après son arrivée chez les Rotten Bullen , le défenseur de 22 ans va donc franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière en rejoignant le meilleur club d'outre-Rhin ces dernières saisons.

Devenu incontournable à Leipzig et en Bundesliga, Upamecano a aussi passé un cap récemment en devenant international français. Du côté de son actuel club, un bel hommage lui a été rendu par son directeur sportif Markus Krösche :"Il fallait s'y attendre un peu, car il est devenu une pierre angulaire centrale de l'équipe ces derniers temps, un défenseur exceptionnel et un gars formidable". Avec le Bayern, Dayot Upamecano s'est engagé dans un contrat jusqu'en 2026. Il viendra ajouter un peu plus à la diaspora française du club bavarois, en rejoignant les Pavard, Hernandez, Sarr, Coman et Tolisso.