Houssem Aouar et Memphis Depay feront encore partie de l’effectif lyonnais cette saison. Voilà un scénario qu’on aurait eu du mal à imaginer il y a quelques semaines encore, tant ces deux joueurs, arrivés en fin de cycle à Lyon, semblaient promis à un départ. Mais samedi, RMC Sport , qui s’appuie sur la direction de la communication du club rhodanien, est catégorique : les deux joueurs ne bougeront pas d’ici la clôture du mercato, lundi à minuit. Jean-Michel Aulas avait fixé une "deadline" à vendredi, qu’il avait repoussée jusqu’à samedi matin. Désormais, plus question de revenir en arrière.

Rudi Garcia pourra donc compter sur ses deux armes offensives pour affronter Marseille dimanche soir (21h00), et pour le reste de la saison. Si le cas Jeff Reine-Adélaïde ne semble pas tout à fait réglé, le technicien aura donc fort à faire dans la gestion de son effectif. Lucas Paqueta est arrivé en provenance du Milan AC, Moussa Dembélé n’a pas bougé non plus, Rayan Cherki aspire a du temps de jeu, Tino Kadewere et Karl Toko-Ekambi sont là aussi. Un effectif conséquent sans Coupe d’Europe à disputer. Et pas particulièrement équillibré.