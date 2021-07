C'est ce qu'on appelle communément un alignement de planètes. D'abord des effectifs où chaque poste est doublé voire triplé. Ensuite, une concentration de stars et de gros salaires dans quelques immenses clubs aux moyens démesurés. Et, enfin, une économie post-Covid qui ne peut plus supporter un tel train de vie.

Cet été, peut-être plus que les autres même si c'est un mouvement de fond depuis plusieurs années, les gros clubs veulent se délester de leurs gros salaires. Reste à trouver un arrangement. Et cet été, plus que les autres, l'affaire s'annonce délicate. Zoom sur neuf cas concrets.

Antoine Griezmann : Champion du monde devenu variable d'ajustement

La greffe n'a jamais pris. Arrivé en 2019, Antoine Griezmann n'a jamais été à la hauteur de l'investissement consenti par le Barça (120 millions d'euros). Les arrivées de Memphis Depay et Sergio Aguero conjugué au retour de blessure d'Ansu Fati ont déjà fragilisé sa place en attaque et ce n'est pas son Euro raté qui va plaider sa cause en Catalogne. Le Barça veut désormais se servir de lui pour soulager ses finances et boucler la prolongation de Lionel Messi. Le champion du monde n'est plus vu que comme une vulgaire variable d'ajustement d'un club qui a trop dépensé sans compter.

Du podium du Ballon d'Or à laissé-pour-compte au Barça : Comment Griezmann en est-il arrivé là ?

Ronald Koeman, son coach, ne dit pas autre chose : "Griezmann est très important, a confié la semaine dernière le technicien néerlandais. Il a été une excellente recrue pour le Barça et il a montré sa qualité. Il est un très bon joueur. Mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises au final, car le plus important est que Leo reste avec nous." Si l'Atlético Madrid pourrait rendre service à tout le monde en le rapatriant mais son salaire gigantesque (26 millions d'euros annuels) reste un frein majeur à la transaction.

Cristiano Ronaldo : La fin de l'histoire ?

L'ambitieuse opération Ronaldo, entamée en 2018, n'a pas porté ses fruits. Non seulement la Juventus n'a jamais passé les quarts de finale de Ligue des champions depuis l'arrivée du Portugais mais elle a en plus perdu son titre de champion en mai. Bref, Turin veut tourner la page et économisé les 31 millions d'euros de salaire de Ronaldo pour reconstruire un nouveau projet autour de ses nouvelles stars (Federico Chiesa en tête).

Problème, à 36 ans et malgré la forme exceptionnelle du meilleur buteur de l'Euro, la Juve aura bien du mal à lui trouver un point de chute qui sied à ses ambitions. La Premier League pourrait contenter tout le monde mais personne ne bouge dans le Royaume pour le moment. La tendance ? Ronaldo devrait aller au bout de son contrat (2021) dans le Piémont.

Eden Hazard : Le spectaculaire déclassement

Une impasse. Voilà où se situe à peu près l'avenir d'Eden Hazard. Ses 360 jours d'absence (!) depuis son arrivée à Madrid en 2019 ont fait baisser en flèche la cote d'un joueur acheté 115 millions d'euros il y a deux ans seulement ! Bien sûr, l'international belge n'a que 30 ans mais sa fragilité physique entoure son avenir d'un voile épais. Chelsea ne serait pas contre un retour de son ancien maître à jouer. Mais le Real sait pertinemment que cet été est sans doute le pire des moments pour céder celui qui n'a jamais rien apporté sous le maillot merengue.

Dès lors, que faire ? Le brader (autour de 40 millions d'euros) ou patienter et croiser les doigts jusqu'à la fin de son contrat (2024) ? A défaut de prendre la bonne décision, le Real doit viser la moins mauvaise…

Gareth Bale : Boulet un jour, boulet toujours

Voilà des années que le Real veut se séparer de Gareth Bale et de son salaire délirant (31 millions d'euros annuels). Son prêt à Tottenham a en partie soulagé Madrid mais Bale n'a pas tout à fait convaincu et il compte bien profiter de sa très confortable situation dans la capitale espagnole. Le retour au bercail, programmé cet été, ne ravit pas le Real. Même si le départ de Zinedine Zidane et le retour de Carlo Ancelotti offrent de nouvelles perspectives à celui dont ZZ ne voulait plus entendre parler.

Mais Madrid, engagé sur des dossiers très onéreux (Lewandowski, Mbappé et/ou Haaland), cherche avant tout à s'en défaire. Ce sera sans doute peine perdue tant le Gallois semble emballé à l'idée de revenir en Espagne. Et quand Bale veut quelque chose, il est bien difficile de lui faire entendre raison…

Samuel Umtiti : Le ras-le-bol du Barça

A la recherche de liquidités pour prolonger Messi et éponger sa dette abyssale, le FC Barcelone va, comme tous les six mois, tenter de trouver une porte de sortie à Samuel Umtiti. Sous contrat jusqu'en 2022, le défenseur central a fini d'épuiser son club à force de blessures au genou et le Barça ne cesse de lui montrer la sortie.

Mais qui veut encore de Big Sam ? Le problème est toujours le même : des doutes entourent sa fiabilité physique et le héros de la demi-finale face à la Belgique en 2018 ne veut pas entendre parler d'un départ de Catalogne. La soupe est bonne du côté du Barça et Umtiti, en dépit de la défiance de ses dirigeants, compte aller au bout de son contrat. Alors même si de timides intérêts émergent ici ou là (Marseille notamment), l'obstination de l'ancien Lyonnais fait tourner le dossier en rond.

Mauro Icardi : Barré par Mbappé…

Engagé dans un été ambitieux (Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi, Ramos en attendant Pogba ?), le PSG doit vendre pour 160 millions d'euros cet été. Si Sergio Rico, Rafinha, Thilo Kehrer et Pablo Sarabia sont tous à vendre, Mauro Icardi est le premier candidat à un départ.

D'abord parce que le buteur argentin, qui a laissé de bons souvenirs en Serie A, a un marché et la Juventus Turin lui fait les yeux doux. Ensuite parce que sa vente pourrait se négocier à 40 millions d'euros et soulager Paris. Complètement absent des débats en 2021, barré par Kylian Mbappé dans l'axe, Icardi ne manquera à personne dans la capitale…

Coutinho : Situation désespérée

Troisième plus gros transfert de l'histoire (130 millions d'euros), Coutinho en est sans doute aussi son plus grand flop. Alors qu'il lui reste encore deux ans de contrat à Barcelone, le Brésilien aura bien du mal à rebondir cet été. Une nouvelle fois, ses 9 millions d'euros annuels mais surtout sa grave blessure au genou dont il se remet à peine sont des freins pour un éventuel rebond. Son déclassement est tel que celui qui défendait les couleurs du Bayern jusqu'à l'été dernier est annoncé dans le viseur de l'OM.

