Football

Mercato : Kylian Mbappé, Paul Pogba, Paulo Dybala : "Le marché des gros joueurs est devenu un marché de joueurs libres"

TRANSFERTS - Peuplé de seconds couteaux et de trentenaires les années passées, le marché des joueurs libres est devenu celui où les plus grands clubs s’arrachent les plus grands joueurs. En juin 2022, Kylian Mbappé, Paul Pogba ou Paulo Dybala notamment seront sans contrat. Martin Mosnier et Cyril Morin vous expliquent cette évolution inédite dans Mercredi Mercato. (Montage : S.Farvacque/M.Popovic)

00:04:45, il y a une heure