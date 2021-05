Elle était attendue, même s'il était peu probable que Lionel Messi annonce sa décision. L'interview du Barcelonais dans le quotidien sportif argentin Ole a cependant offert à la Pulga l'occasion de rappeler son attachement au club catalan, où son contrat expire en juin. Dans cet entretien fleuve, il ne fait aucune déclaration précise sur son avenir mais revient sur l'engouement lié à la victoire mi-avril du Barça face à l'Athletic Bilbao (4-0) en Coupe du Roi, le premier titre du club catalan en près de deux ans. "La vérité, c'est que la dernière Coupe du Roi a été spéciale en raison du moment dans lequel nous nous trouvions aussi. Le club sort de deux années où nous n'étions pas bien", explique le N.10 argentin.

Le vestiaire du Barça est "très jeune, avec beaucoup de nouveaux joueurs. Cette Coupe du Roi a été un tournant pour le vestiaire, et un tournant très important. Et au-delà, à un niveau personnel, j'aime gagner et remporter des titres. Et plus il y en a, mieux c'est", assure la "Pulga", qui aura 34 ans le 24 juin. Son nom circule notamment du côté du PSG, où Neymar rêve de retrouver son ancien coéquipier.

Transferts Les 9 infos mercato qui vous ont échappé vendredi HIER À 14:19

La légende argentine, qui sera dispensé du dernier match de la saison à Eibar samedi, a marqué 30 buts en championnat cette saison. Il est quasiment assuré de finir "Pichichi" (meilleur buteur de Liga) pour la 8e fois de sa carrière. Si Messi ne prolonge pas, son dernier match sous les couleurs blaugrana serait alors la défaite 2-1 face au Celta Vigo concédée dimanche dernier au Camp Nou pour la 37e et avant-dernière journée de Liga, un revers qui a définitivement éjecté le Barça de la course au titre.

Koeman, Flick, Xavi, Griezmann ou Messi : que se passe-t-il vraiment au Barça ?

Transferts Les 8 infos mercato qui vous ont échappé jeudi 20/05/2021 À 14:43