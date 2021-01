Alexandre Lacazette est en quête de rebond. La presse britannique assure que sa relation avec Mikel Arteta s'est détériorée ces dernières semaines et que l'ancien Lyonnais ne sera pas retenu à Arsenal. Dans ce cadre, The Sun croit savoir que l'attaquant de 29 ans pourrait faire l'objet d'un duel entre le Real et l'Atlético l'été prochain. Mais à plusieurs conditions : que Luka Jovic ne se relance pas en Allemagne et que Moussa Dembélé ne parvienne pas à convaincre Diego Simeone.